我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列
2024年11月17日15:00 | 来源：新华网
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我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号
11月17日在广州正式入列
标志着我国深海探测关键技术装备取得重大突破
“梦想”号钻采系统国际领先
最大钻深可达11000米，具备4种钻探模式和3种取心方式
有望助力全球科学家实现“打穿地壳、进入地球深部”的科学梦想
为我国深海资源勘探、关键技术装备研发
以及全球科学家开展大洋科学钻探研究提供重大平台支撑
“梦想”号由国家发展改革委、自然资源部申报立项
自然资源部中国地质调查局负责具体组织实施
联合中国船舶集团等多家单位完成设计建造任务
记者：王攀、田建川
设计：尹一如
新华社国内部、新华社广东分社联合出品
(责编：牛镛、卫嘉)
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