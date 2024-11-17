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我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列

2024年11月17日15:00 | 来源：新华网
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　　我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号

　　11月17日在广州正式入列

　　标志着我国深海探测关键技术装备取得重大突破

　　“梦想”号钻采系统国际领先

　　最大钻深可达11000米，具备4种钻探模式和3种取心方式

　　有望助力全球科学家实现“打穿地壳、进入地球深部”的科学梦想

　　为我国深海资源勘探、关键技术装备研发

　　以及全球科学家开展大洋科学钻探研究提供重大平台支撑

　　“梦想”号由国家发展改革委、自然资源部申报立项

　　自然资源部中国地质调查局负责具体组织实施

　　联合中国船舶集团等多家单位完成设计建造任务

　　记者：王攀、田建川

　　设计：尹一如

　　新华社国内部、新华社广东分社联合出品

(责编：牛镛、卫嘉)
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