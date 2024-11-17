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商业技术生态稳健发展 这个开源社区打样了

人民网记者 夏晓伦
2024年11月17日16:39 | 来源：人民网
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在金融领域，杭州银行业务采用全栈云平台，业务吞吐量提高15%，业务扩展性提高40%；在通信行业，中国移动云能力中心通过虚拟化热迁移联创，减少迁移时长30%+，迁移过程中虚机陷入陷出开销减少25%+；在能源产业，国网云平台经过性能调优，大幅降低了电网量测数据消息队列和大数据计算任务数据读写时延，使得计算效率整体提升2倍……

如今，各行各业通过国产自主操作系统的赋能和加持，在业务性能、效率、安全性等多方面实现了显著提升。其中，openEuler社区成为构建自主操作系统的重要平台。

数据显示，在中国服务器操作系统领域，2024年openEuler 系市场份额将达50%。openEuler系操作系统新增装机量达500万套，openEuler系操作系统五年累计装机量突破1000万套，已应用于互联网、金融、运营商等各行业核心应用场景，实现规模商业落地。

智能化

AI 赋能 筑牢发展根基

一幢恢宏的建筑，必定有一个坚实的地基在支撑。

什么是openEuler社区？它是一个有影响力的开源操作系统社区，由华为发起并持续推动发展，至今已成立5年，汇聚了众多来自全球不同领域的开发者、企业以及科研机构等参与者。

2021年，华为连同社区全体伙伴将欧拉开源操作系统（openEuler）捐赠给开放原子开源基金会，这也标志着欧拉从创始企业主导的开源项目，演进到产业共建、社区自治。

华为公司战略部部长盖刚在“操作系统大会2024”上表示，过去5年，华为与客户和伙伴一起，见证了中国开源开放计算产业的高速发展，共筑中国坚实的算力底座，为世界提供新的选择。未来，会继续投入openEuler社区，持续技术创新，夯实安全架构，加速全球合作，支持社区及操作系统产业健康、高速发展。

当前，AI已成为对行业影响最大的技术，AI技术与经济性的提升推动了AI加速走向行业。对比其他开源社区，openEuler 在智能化方面独具特色。开放原子开源基金会TOC副主席、openEuler委员会执行总监熊伟表示，智能化将提升操作系统管理、运维、调优等专业工作的效率，解放人力，社区已孵化相关项目，未来会进一步实现自然语言与服务器交互、智能运维管理及自动化性能调优等功能。

openEuler委员会常务委员会委员、麒麟软件有限公司首席科学家韩乃平指出，openEuler 作为开源根社区，在智能化进程中与国际技术同步发展，推动 AI 与操作系统融合，实现人机交互、漏洞治理等模式的变革。

据介绍，预计2025年3月，openEuler将发布25.03 创新版，全面增强AI能力，持续使能服务器、云计算、嵌入式等全场景应用。该版本面向openEuler系统及应用开发者，升级高效易用的社区基础设施，提供了更友好的开发平台。

可持续

共建共治共享 构建稳健生态

一个产业要稳健发展，就要构建良性的、可持续的生态。

“今天坐在这里一起接受采访的，除了我之外，都是信息技术企业的高管，他们之间实际上是有竞争关系的，能一同畅谈开源产业的未来，这就是社区良性生态的体现，也是打造竞合关系的重要途径。”熊伟在接受媒体采访的时候表示。

openEuler委员会常务委员会委员、统信软件技术有限公司高级副总裁朱建忠回顾了openEuler 社区发展的关键因素：“在2021 年初华为全联接大会上的‘立根铸魂，建设中国根社区的宣言’，使各厂商放下成见，共同致力于发展，这基于开放开源精神和使命感责任感。开放开源机制即共建、共享、共治，未来要不断完善该机制以形成合力，这是重要基础。”

“社区制定的共建、共享、共治规则非常好，是取得当前成果的重要因素之一。社区每年有清晰目标引领，从生态拐点到市场份额再到出海等，发展思路清晰，高度和目标明确，促使社区不断发展。”openEuler委员会常务委员会委员、湖南麒麟信安科技股份有限公司总裁刘文清也同样表示。

据了解，openEuler在2022年正式提出了构建开放、安全的软件供应链目标，今年社区完善了可持续化治理框架，在开发过程中严格遵循多项国际规范，优化社区组织健康度评估标准。目前，openEuler社区的安全性和合规性已达到国际水准，真正从开发、运行到运维，端到端保障社区的可持续发展。

面向AI时代的数据安全需求，openEuler 社区联合处理器厂商、行业客户联合推出AI机密计算解决方案，在多种计算架构上迅速构建起保护大模型训练、推理的机密计算环境，保障用户个人隐私和企业的数据安全。

全球化

内外兼修 拓展全球协同

一个团队里的成员想实现共赢，就要秉持开放、协同的理念。

openEuler的全球化布局已成行业共识：要基于中国市场将技术带向国外，同时引进国外技术，形成全球协同，才能在国际市场上稳定发展。熊伟则明确表示，在全球份额超过 15%，社区才能稳定增长，否则就会存在生存危机。

截至目前，openEuler吸引了海外43个国家和地区的2000余名贡献者加入，已获得OpenStack、Ceph、Spark、OpenCV等全球主流开源项目的原生支持，并与Linux Foundation、OpenInfra等全球性基金会开展深度合作。

在应用服务方面，openEuler已在AWS等全球五大公有云、三大容器仓全面上线，未来还将联合伙伴面向全球提供服务支持。目前openEuler已初步构建起产教融合人才培养体系，在社区成员的共同协作和贡献下，加速全球化的人才发展，目前已覆盖16个国家和地区的60多所高校。

去年，openEuler联合了7大全球开源组织。本次会上，openEuler宣布与OpenInfra、CNCF、openHPC三家海外头部开源基金会建立深入合作，将原生支持openEuler项目，进一步加速openEuler全球化进程。

中国工程院院士倪光南表示，openEuler社区立足中国，走向全球，鼓励产业界以openEuler为样本，积极拥抱开源，为全球贡献世界一流的服务器操作系统，让中国成为全球开源体系中的重要力量。

(责编：郝帅、吕骞)
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