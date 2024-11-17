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以更精的技术，办更多的大事——第十九届中国国际中小企业博览会见闻

2024年11月17日16:45 | 来源：新华网
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　　新华社广州11月17日电（记者吴涛）记者在日前举行的第十九届中国国际中小企业博览会（以下简称“中博会”）上采访发现，在创新引领下，越来越多的中小企业正以持续的创新、更精的技术，办更多大事。

　　技术创新

　　在广州琶洲展馆的中博会展区，迈格钠磁动力股份有限公司董事长马忠威手里展示着一个直径约20厘米、厚度约5厘米的环状永磁材料物品，这个看起来并不起眼的“小玩意”，背后却有大文章。

　　“这是我们新研发的高转速磁悬浮轴承，相比一般轴承体积更小、效率更高、动力更好。”马忠威说。

　　据马忠威介绍，在创新驱动下，近年来企业保持了良好发展态势，今年前三季度公司营销达1.5亿元，同比增长近20%。

　　随着我国创新生态的不断完善，一批以“小而精”为特点的中小企业快速发展。据工业和信息化部介绍，2023年，我国日均新设企业2.7万户，中小企业总数超过5700万户。

　　目前，广东已累计培育专精特新小巨人企业2091家、创新型中小企业超过4万家，获批22个国家级中小企业特色产业集群，均居全国的前列。

　　据出席开幕式的广东省有关负责人介绍，以中小企业为主体的民营经济，贡献了全省50%以上的GDP，60%以上的税收，70%以上的创新成果，为广东经济社会发展发挥了不可替代的重要作用。

　　变革赋能

　　作为我国工业互联网知名企业，树根互联在本届中博会上展出的“边缘中控交互体验系统”可依托根云——产线控制系统来完成上料、钻孔、识别、分拣等生产工序的自动化控制，可帮助中小企业节约柔性产线约60%的建设成本。

15日，第十九届中国国际中小企业博览会上，树根互联公司展出的“边缘中控交互体验系统”。新华社发（陈凯昊 摄）

　　以数实融合推动转型升级是我国制造业高质量发展的重要路径。树根互联董事长梁在中说，推动制造业数字化的核心首先是要完成数据采集实现有数可用，其次是具备分析管理能力实现有数能用，最后需要数据成果应用于决策取得产出。

　　“数字化能显著提高企业决策速度和准确度，从而影响经营，变成好的商业结果。截至目前，树根互联平台累计服务于纺织、铸造等数十个行业。”梁在中说。

　　近年来我国中小企业和中小微企业数字化转型不断加快。据工业和信息化部有关负责人介绍，我国将到2027年实现小巨人企业数字化改造全覆盖。

　　梁在中认为，受AI大模型的新技术应用影响，未来四五年我国制造业数字化或将可能出现“井喷”式发展。

　　走向世界

　　广州达意隆包装机械股份有限公司企划部总监梁殿胜说，吹瓶技术是饮用水生产线核心的技术，正是凭借过硬的技术，公司在国际市场占有率名列前茅。

　　“我们在走向世界中找到更大的发展空间。”梁殿胜说，公司主要的客户都是国际客户，虽然当前世界经济形势严峻，但今年公司业务预计仍将增长20%左右。

15日，第十九届中国国际中小企业博览会上，广州达意隆包装机械股份有限公司展出的饮用水生产线。新华社发（陈凯昊 摄）

　　开放合作是本届中博会上展现出的中小企业发展又一特点。中博会组委会秘书处主任、广东省工业和信息化厅厅长涂高坤说，本届中博会由马来西亚投资、贸易及工业部，联合国工业发展组织担任主宾方，有35个国家（地区）及国际组织参展，参展国家覆盖全球6大洲。

　　柬埔寨工业、科技与创新部国务秘书宋诚霍在中博会开幕式上表示，中国是柬埔寨最大的贸易伙伴，期待通过双方在科技等领域的合作，帮助柬埔寨中小企业采用先进的技术，提高竞争力。

　　目前，我国已累计建立20多个中小企业领域双多边对外合作机制，设立了15个中外中小企业合作区。

(责编：牛镛、卫嘉)
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