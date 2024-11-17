“我刚学会了微信‘扫一扫’，已经加了几十个客户。”

“我是一名来自非洲的医生，主要想看创新医疗设备。”

“我们这次从伊朗带来的玫瑰水又‘上新’了。”

在第十九届中国国际中小企业博览会上，埃及展商通过手机“扫一扫”留下客户联系方式。人民网记者 申佳平摄

11月15日至18日，第十九届中国国际中小企业博览会（以下简称“中博会”）在广州召开。这场独属于中小企业的“机遇之约”，吸引了全球六大洲超1800家公司共同奔赴。

“我们是做机器人零部件的，从展会上各家拿出的‘看家本领’，能观察到行业前沿技术和产品的价值与潜能，趁机还能寻找目标客户。”刚结束国外展会行程便投入中博会的姚萍萍，脸上透着兴奋，看不出一丝疲倦。

姚萍萍，是佛山市同泰升精密机电科技有限公司董事长、创始人。这家坐落于“功夫之乡”的专精特新企业，十年磨一剑，已由创业之初的10多名员工发展到如今120多人，合作客户遍及海内外，涵盖世界500强企业。

“别看我们公司不大，大国重器上都有我们生产的零部件。”首次参加中博会，姚萍萍不遗余力地宣传自家的“拳头产品”。她坦言，对于中小企业来说，每次与同行增进交流、推动自我革新的机会都格外珍贵。

有灵气、有活力的中小企业，是经济的“毛细血管”、市场的“神经末梢”。从医药、食品等日常所需，到“上天入海”的大国重器，如今，越来越多专精特新中小企业的创新成果加速形成，持续释放科技创新的强劲活力。

在第十九届中国国际中小企业博览会上，我国专精特新中小企业的创新成果，吸引观众排队体验。人民网记者 申佳平摄

北京幸福益生高新技术有限公司同样是首次参加中博会。据了解，该公司自主研发的RegeSi再生硅细胞原位再生创新技术有助于缩短创伤治疗时间、减少创伤药物使用，获得了美国、韩国、欧盟的PCT（专利合作条约）专利授权。布展期间，已有多家外国客商到展台咨询合作意向。

“让全球市场认识我们是第一步，实现共赢才是关键。”北京幸福益生高新技术有限公司副总经理梁敏表示，团队将利用好本次博览会的舞台，深入国际展区沟通交流，进一步探索国际合作新方式。

数字化转型成为关乎中小企业生存发展的“必答题”。格鲁吉亚经济与可持续发展部企业发展局战略发展部主任Tinatin Khulordava正在中国参加为期两周的产业研修班，通过实地调研，她对中国中小企业数字化转型的实践成果印象深刻，期待与中国大市场进一步的互利合作。

“中小企业数字化转型需要社会各界共同参与和支持。”工业和信息化部中小企业局局长梁志峰介绍，2023年，我国中小企业总数超过5700万户。截至目前，我国累计培育专精特新中小企业超过14万、专精特新“小巨人”企业1.46万家，形成300个中小企业特色集群。

据了解，截至今年7月，我国已在全球以线上线下方式举办近700场跨境撮合对接会，帮助9万余家中外中小企业拓展市场。

在本届中博会上，工业和信息化部启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，并发布《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025-2027）》和2024年度大企业技术创新需求榜单，组织47家产业链链主企业与专精特新中小企业签署合作协议，意向采购金额达近千亿元。

这场短暂相逢，见证开放与创新的深度融合，成就科技与产业的携手并进。加速走上更高质量、更有韧性的发展之路，一个个“小块头”必将持续闪耀更夺目的璀璨光芒。

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)

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