新华社广州11月17日电（记者王浩明、顾天成）第十五届中国国际航空航天博览会17日在广东珠海落幕，本次航展共签订总值约2856亿元人民币合作协议，成交各种型号飞机1195架。

据组委会统计，在为期六天的展览中，共有来自47个国家和地区的1022家企业参展，参展飞机261架、地面装备248型，举办会议论坛、签约仪式、商务洽谈等活动247场，吸引近59万人参观。

本届航展，“大国重器”集中亮相——新一代隐身战斗机歼-35A惊艳亮相，人民海军战机歼-15T首次出现在航展，嫦娥六号取回的月球“土特产”月背月壤样品首次向国内公众展出，运-20首次向公众开放展示货舱，红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等尖端武器装备首次展出。

无人系统装备也成为本届航展的另一焦点，无人机化身“天空骑士”，无人船上演“水上芭蕾”，大型无人作战艇“虎鲸”精彩亮相。

本届航展还展示了低空经济的前沿产品，样式各异的“飞行汽车”和垂直起降飞行器让观展者目不暇接。

据组委会介绍，第十六届中国航展将于2026年11月10日至15日在广东珠海举行。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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