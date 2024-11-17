股票回购增持再贷款设立近一个月来，越来越多A股上市公司和主要股东获得相关贷款支持。上海证券交易所最新统计显示，截至11月16日，沪市共披露利用相关贷款进行回购增持公告78份，其中回购公告53份，贷款总额78.69亿元；增持公告25份，贷款总额84.05亿元。

为支持资本市场稳定发展，10月18日，中国人民银行联合国家金融监管总局、中国证监会发布通知，正式设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。

上交所统计显示，股票回购增持再贷款设立后，不少行业龙头率先响应。中远海控10月21日发布公告，披露计划回购5000万股至1亿股公司A股股份，预计回购金额为10亿元至20亿元。中国银行上海市分行同意为公司回购A股股份提供不超过3亿元专项贷款支持。

此外，多家沪市民企也积极发布回购增持计划。以通化东宝为例，在公司10月31日披露其控股股东东宝集团拟增持公司股份后，11月5日，通化东宝又发布关于控股股东股票增持取得专项贷款承诺函的公告，披露中国农业银行吉林省分行将为东宝集团提供增持公司股票的融资支持，贷款额度为5亿元，专项用于集中竞价交易方式增持公司股票。（记者姚均芳、潘清）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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