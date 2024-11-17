人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

沪市70余家公司获股票回购增持再贷款支持

2024年11月17日21:29 | 来源：新华社
小字号

股票回购增持再贷款设立近一个月来，越来越多A股上市公司和主要股东获得相关贷款支持。上海证券交易所最新统计显示，截至11月16日，沪市共披露利用相关贷款进行回购增持公告78份，其中回购公告53份，贷款总额78.69亿元；增持公告25份，贷款总额84.05亿元。

为支持资本市场稳定发展，10月18日，中国人民银行联合国家金融监管总局、中国证监会发布通知，正式设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。

上交所统计显示，股票回购增持再贷款设立后，不少行业龙头率先响应。中远海控10月21日发布公告，披露计划回购5000万股至1亿股公司A股股份，预计回购金额为10亿元至20亿元。中国银行上海市分行同意为公司回购A股股份提供不超过3亿元专项贷款支持。

此外，多家沪市民企也积极发布回购增持计划。以通化东宝为例，在公司10月31日披露其控股股东东宝集团拟增持公司股份后，11月5日，通化东宝又发布关于控股股东股票增持取得专项贷款承诺函的公告，披露中国农业银行吉林省分行将为东宝集团提供增持公司股票的融资支持，贷款额度为5亿元，专项用于集中竞价交易方式增持公司股票。（记者姚均芳、潘清）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》不定时vlog｜赴一场机遇之约 看“小块头”闪耀“大光芒”
　　“我刚学会了微信‘扫一扫’，已经加了几十个客户。” “我是一名来自非洲的医生，主要想看创新医疗设备。…
商业技术生态稳健发展 这个开源社区打样了
　　在金融领域，杭州银行业务采用全栈云平台，业务吞吐量提高15%，业务扩展性提高40%；在通信行业，中国移动云能力中心通过虚拟化热迁移联创，减少迁移时长30%+，迁移过程中虚机陷入陷出开销减少25%+；在能源产业，国网云平台经过性能调优，大幅降低了电网量测数据消息队列和大数据计算任务数据读写时延，使得计算效率整体提升2倍…… 如今，各行各业通过国产自主操作系统的赋能和加持，在业务性能、效率、安全性等多方面实现了显著提升。其中，openEuler社区成为构建自主操作系统的重要平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部