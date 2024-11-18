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贵州发现树木新物种“荔波野桐”

2024年11月18日06:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电  （记者李黔渝）我国科研人员在位于贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县的茂兰国家级自然保护区发现一种叶面极为皱缩的树木。经研究证实，该树种为大戟科野桐属树木的新物种。研究人员以发现地荔波县将其命名为“荔波野桐”，这一研究成果于日前发表在国际植物分类学期刊上。

　　论文第一作者、贵州大学生命科学学院博士研究生余江洪介绍，“荔波野桐”为常绿灌木或小乔木，以叶革质、叶面极为皱缩为特征，仅分布于茂兰国家级自然保护区岩石裸露率95%以上的喀斯特森林中。

　　论文通讯作者和团队负责人、贵州大学林学院教授安明态介绍，10多年前，贵州大学林学院研究团队在茂兰国家级自然保护区开展植物群落监测时就关注到该树种，一直苦于没有采集到其花果标本。去年5月至8月，该团队在开展茂兰大样地第一轮植物调查监测和茂兰国家级自然保护区生物多样性考察过程中，观察到它开花和结实，经过进一步形态学和分子系统学研究后，证实其为新物种。

　　记者从茂兰国家级自然保护区管理局了解到，目前，保护区分布国家重点保护野生植物95种，以荔波为模式产地的高等植物57种，保护区特有高等植物41种。“荔波野桐”的发现为大戟科植物增添了新成员，也进一步证实了茂兰国家级自然保护区的生物多样性。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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