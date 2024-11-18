李心萍

汽笛声起，班列开动。

第10万列！15日10时20分，随着X8083次中欧班列缓缓驶出重庆团结村中心站，驶向德国杜伊斯堡，中欧班列跑出全新纪录。

刷新纪录！5月，突破9万列；11月，突破10万列，数据显示，中欧班列开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为现在的6个月。

千年前，络绎不绝的驼铃商队串起古丝绸之路盛景；如今，呼啸穿梭的中欧班列铺展合作共赢的时代图景。

2013年，习近平总书记提出共建“一带一路”倡议，中欧班列应运而生。10余年发展，中欧班列路网越织越密——

在境内，93条时速120公里图定中欧班列运行线联通125个城市；在境外，通达欧洲25个国家227个城市以及11个亚洲国家超过100个城市。

物流，经济的血脉，畅通经济循环的重要环节。奔驰不息、联通万里的中欧班列“钢铁驼队”，促进贸易联通，助力经贸发展。

每周“去7回6”，双向开行基本均衡，10万列班列装载超1100万标箱货物往来亚欧大陆，货值超4200亿美元，货物品类达53大类5万余种。

每周，一列列搭载着欧洲商品的中欧班列从荷兰发车，穿越山河，向东前行，抵达我国口岸。荷兰新丝绸之路物流公司医疗保健运输销售主管杰夫·莫莱纳尔斯点赞：“中欧班列能同时满足企业开拓欧洲和亚洲市场的需求，带来全新发展机会。”

德国的汽车、波兰的苹果、荷兰的奶酪、哈萨克斯坦的面粉……越来越多的班列沿线国家共享中国市场红利。2023年中波苹果贸易值同比增长23.2%。

与此同时，中欧班列让更多电子产品、家电、新能源汽车等“中国制造”以更快速度、更优价格到达中亚、欧洲，让中国制造扬帆出海。

中欧班列彰显开放魅力。

在国内，一批不靠海不沿边的城市，依托中欧班列成为对外开放新高地。山城重庆，依托中欧班列，外向型产业产值实现年均30%的增长；成都、郑州，成为进出口商品交易中心、现代化国际物流中心。

在国外，中欧班列催生了许多新的物流、工业、商贸中心和产业园区，为当地民众提供大量就业机会。德国杜伊斯堡港，因中欧班列的开通吸引了上百家物流企业落户，创造了2万多个就业机会；波兰马拉舍维奇口岸站，因中欧班列的开行业务量成倍增长，极大促进了当地经济社会发展。

习近平总书记指出：“中欧班列开行以来，保持安全稳定畅通运行，开创了亚欧国际运输新格局，搭建了沿线经贸合作新平台，有力保障了国际产业链供应链稳定，为世界经济发展注入新动力。”

中欧班列映照开放决心。

一趟班列，串联上百个城市、多种铁路运输规则，中欧班列的开行离不开我国推进高水平制度型开放的不懈努力。先后成立国内中欧班列运输协调委员会、七国铁路中欧班列运输联合工作组，中国有力推动国际铁路运输规则“软联通”；海关、铁路部门积极协作，研发投用95306数字口岸系统，大幅提升口岸通关效率和便利化水平……稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，中欧班列提升了亚欧大陆互联互通水平。

铺画“每日一班”跨里海中欧班列图定线路，扩大全程时刻表中欧班列开行规模；推动中欧班列、中老铁路密切合作……日夜兼程的中欧班列，仍在不断升级，助推高水平对外开放走深走实。

跨越山海，追风赶月。中欧班列一路前行，跑出互利共赢“加速度”。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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