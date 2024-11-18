中国太平保险集团党委

保险业连接千家万户、关系国计民生，是促进经济发展、改善民生保障、助力共同富裕的有力手段，在全面建设社会主义现代化国家进程中将发挥不可替代的作用。中国太平保险集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量发展，积极服务国家战略和民生保障，在助力中国式现代化建设上发挥了积极作用。

坚持党建引领，党的建设全面加强。始终把政治建设摆在首位，严格落实重大事项请示报告制度，全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚持“两个一以贯之”，推动党的领导更加有效融入公司治理。严格落实“第一议题”、领导班子读书班、理论学习中心组学习等制度，扎实开展党内集中教育。大力培养选拔优秀年轻干部，连续4年在北京大学举办青年干部培训班。持续正风肃纪，加强警示教育，加大违纪违法违规案件查处力度。

坚持价值导向，经营业绩持续向好。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推进高质量发展，经营业绩持续稳中向好。从2021年初至2023年末，中国太平总资产由不到1万亿元增长48%到1.46万亿元，2024年末将突破1.5万亿元；克服多种因素冲击，净利润、营业收入呈现稳步增长，集团综合实力得到进一步增强，品牌影响力大幅提升，高质量发展的势头越来越好。今年上半年，中国太平股东应占溢利60.27亿港元，同比增长15.4%，继续保持良好发展态势。

坚持服务大局，央企责任有效发挥。积极参与粤港澳大湾区建设，先后开出“澳车北上”“港车北上”行业首单，推出“港人湾区养老太平方案”，正式承接运营横琴粤澳合作中医药科技产业园。举办服务高质量共建“一带一路”座谈会，建设东盟保险服务中心，打造东盟保险共同体，积极服务中资企业“走出去”。太平养老成功引进富杰集团作为战略投资者，以实际行动推进金融高水平对外开放。支持新质生产力发展和重大民生项目建设，为实体经济注入源头活水。全力服务乡村全面振兴，连续3年获得中央单位定点帮扶工作考核“好”的最高等次。

坚持改革创新，发展活力不断增强。制定全面深化改革、推动高质量发展工作方案，举办科技创新大赛和微创新大赛，设立创新奖励基金，建立创新荣誉体系，营造全员创新氛围。完善国际化经营布局，推动太平卢森堡子公司成功开业，重新回归欧盟市场；设立迪拜代表处，正式进驻中东市场。创新推动生态圈建设，整合保险产业链上下游资源，发起成立医康养生态联盟和金融科技生态联盟。完善养老社区“东西南北中”区域布局，摸索出“重中轻”相结合、医养康养旅养相配套的模式，推进保险与医康养服务深度融合。与金融科技优质资源广泛链接、深度合作，推出数据、智能、信息安全、安全可控四大生态和14款科技创新产品，赋能保险主业发展。

坚持客户至上，服务水平明显提升。践行“以客户为中心”服务理念，升级打造“一线一网一厅一节一圈”和NPS（净推荐值）“5+1”客户服务体系，全面打通线上线下服务链条，为客户提供更多样的服务渠道、更丰富的服务场景和更便捷的服务体验。太平人寿“秒赔”从资料提交到赔款给付，最快仅需2秒，移动自助服务占比超90%。太平财险“一线通”极速报案理赔系统实现一站式服务，超70%的出险车主在20分钟内拿到赔款。“太养易赔平台”实现了“云申请、掌上办、零跑腿”。

未来一个时期，中国太平保险集团党委将深入贯彻落实党中央决策部署，进一步全面深化改革，扎实推进高质量发展，奋力做好“五篇大文章”，为中国式现代化建设贡献力量。

做好科技金融，助力自立自强。大力发展首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次应用等各类科技保险，加大科技项目研发、知识产权、科技转让服务、科技成果应用转化等专业领域保险产品开发力度。发挥集团科创私募股权投资基金功能，探索服务科技型企业发展的有效路径，促进新质生产力发展。

做好绿色金融，守护绿水青山。大力拓展绿色保险，设立绿色保险创新实验室，开发碳汇指数、清洁能源等方面新产品，推动新能源车险可持续、有品质增长，更大力度支持绿色交通项目。发挥保险资金耐心资本优势，健全ESG（环境、社会和公司治理）投资体系，加大对节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等领域投资力度。深化绿色运营理念，持续降低自身运营对环境的影响。

做好普惠金融，促进共同富裕。聚焦中小微企业痛点问题，加大小微企业标准化产品推广，升级安全生产责任险产品。大力发展农业保险，出台支持农业保险高质量发展一揽子措施，做深三大粮食作物基础成本保险、完全成本保险和种植收入保险，拓宽保险覆盖面。积极发展惠民保、城乡居民大病、特定人群保障、养老保险、医疗保障等产品和项目，助力完善多层次社会保障体系。围绕“安居、乐业、安康”需求，持续扩大专属产品供给，助力新市民为美好生活奋斗。

做好养老金融，共创美好生活。加快发展多层次多支柱养老保险体系，从战略层面统筹推动第三支柱养老保险业务发展，不断增加个人养老金服务人数。积极参与各地长期护理保险制度试点，为失能老人提供专业照护服务。持续优化“保险+养老+健康”经营模式，不断完善养老社区布局，提升养老社区运营水平。大力推广“港人湾区养老太平方案”，助力香港市民改善养老生活品质。

做好数字金融，提升服务质效。全面深化数字化转型，推动深化科技、数据多向赋能，积极构建“保险+科技+服务”的数字金融服务方式。打造智能云平台，探索建设自有人工智能大模型，围绕客服、营销、研发、风控、运营、投研、办公七大业务场景，推出“客服助手”等大模型试点应用。开发农险“卫星遥感+地面抽样”测产模式，打造粤港澳跨境车险共享平台。

今年是中国太平创立95周年，百年太平近在咫尺。中国太平将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行初心使命，持续深化改革创新，深入推动高质量发展，坚决维护香港繁荣稳定，为加快推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献！

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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