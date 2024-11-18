林雨仪

11月15日—17日，第十届中国国际老龄产业博览会（简称SIC老博会）在广东省广州市保利世贸博览馆成功举办。国际老龄产业博览会由中国老龄产业协会、中国保利集团有限公司主办，广东省民政厅、广州市民政局特别支持，保利发展控股集团股份有限公司承办，广州市保利锦汉展览有限公司组展。

多年来，产业博览会为应对人口老龄化积极提供创新思路与解决方案。今年，产业博览会展览面积扩至3.5万平方米，现场汇集550余个海内外养老品牌，打造智慧养老、康复护理、辅助器具、保健养生、老年特色服务等专业展区，展示银发经济全产业链上万种健康产品。

同期25场论坛活动聚集专家学者及企业代表，聚焦国家养老政策、社区居家养老、智慧养老、医养结合、养老人才发展、旅居养老、老年康复、老年护理、社会工作与养老服务等热点话题，助推老龄产业发展迈上新台阶。

越来越多企业推出适老产品

2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，是国家出台的支持银发经济发展的专门文件。银发经济成为今年的产业热点之一，越来越多的企业觉察到这一潜力赛道，选择布局银发产业。

在今年的产业博览会上，跨界入局的企业数量增加。华为在产业博览会的现场首秀，展示了一款专为老年人设计的智能手环。这款手环能够实时监控佩戴者的健康数据，并通过云平台将信息反馈给家属。“手环不仅是一个健康监测设备，还配备了紧急求助功能，可以及时帮助老年人应对突发情况并获得救助。”现场华为工作人员介绍。丰田初次参展，现场推出了一款副驾驶位自带可旋转座椅的纯电动车，帮助出行不便的老年人上下车；广汽传祺现场推出的车辆可分离专门座椅，车上是座椅，下车能当电动轮椅；还有平安健康、中车等企业，结合自身优势，推出更贴合老年群体需求的创新解决方案。

实施居家适老化改造，是改善老年人生活质量的重要保障措施。居家适老化改造改什么、怎么改？本届产业博览会邀请到专业家装设计师、相关企业共同打造了“老有所享”——适老化家居空间设计展，搭建适老化产品消费新场景。

走进体验区，就能看到不同样板间里的各式扶手、沐浴凳、紧急呼叫设备、防护地板、智能升降台盆等适老产品，帮助老年人及家属直观了解能满足自身需求的改造方案。

“我们通过细节设计，结合智能监测类设备，确保老年人在使用中能感到安全和便利。”专注适老化卫浴的企业雅之杰相关负责人介绍。

同时，现场还设置了咨询专区，随时解答观众对居家适老化改造的疑问，让观众一站式享受便捷服务。李先生和母亲一起走进咨询区，“最近准备装修房子，一直弄不清楚适老化改造要怎么改。在这里有专家可以直接指导，我现在心里踏实多了。”

保利发展控股下属公司保利健康产业投资有限公司也参与了本届产业博览会。保利发展控股作为银发经济较早的投入者，逐渐意识到适老化、智能化改造是开展居家上门照护服务的重要前提与必要保障，不断探索社区居家适老化改造业务，以“不动不离，适度及时”的原则，通过空间环境、家具部品、智能设备的有机结合，优化社区家庭中的适老空间，把多元化健康服务送入千家万户。

科技助老覆盖多个生活场景

在认知障碍照护中，传统方式往往难以满足患者需求。提升护理水平，不仅需要身体上的护理，更涉及心理和情感上的支持。因此，推动认知障碍照护工作尤为重要。11月15日，穗法认知障碍照护交流大会暨广州市老年认知障碍照护支持中心授牌仪式在产业博览会首日举办。大会聚焦失能失智老年人服务需求，探讨认知障碍照护面临的关键问题，并引入法国在认知障碍照护方面的理念和实践经验。同时，广州市老年认知障碍照护支持中心正式授牌，助力推动广州市养老机构认知障碍专区和社区认知障碍照护支持中心建设，为认知障碍患者提供有温度的照护。

在人工智能、互联网等科技推动下，养老服务更加精细和高效，比如，智能监测设备能够实时监控老年人的健康状况，借助智慧养老云平台即可预约上门护理、康复训练等服务……

除此之外，创新的康复护理辅具也备受老年人和护理者的关注。产业博览会现场集聚了助听、助视、助行的辅助器具，以及覆盖老年人如厕、洗澡、出行等生活场景的产品及解决方案，如多功能助听器、手功能康复训练器、升降椅、坐便器辅助升降椅等，不仅助力老年人提高生活质量，也为护理人员减轻照护负担。

聚焦老年人健康与精神文化需求

聚焦多层次、多样化需要，老年群体消费结构从基本需求逐步向健康、兴趣等方向延伸，消费升级趋势明显。为探索如何为银龄生活提供更多可能性，首届广东银发乐享生活节在产业博览会上成功举办，活动现场吸引了不少老年人和市民朋友参与。同时，由广州市民政局、广州市老龄办指导的“乐活羊城2024银发集市”也顺利举办。活动期间，广州11个区的民政部门挑选了各类特色健康产品，为老年人提供了多样化的购物选择。

“展会上产品丰富，从健康食品到智能穿戴设备，每一样都标得清清楚楚，还有工作人员耐心讲解，解决了我想买又不敢随便买的问题。我还去听了中医讲座、看了表演，收获很大。”现场参观的王阿姨说。

聚焦老年人健康与精神文化需求，产业博览会展出了更贴近老年生活的创新消费品，如老年鞋服、中老年奶粉、智能家居、律动椅、益智玩具、保健食品等，设立优惠购、健康问诊、文娱表演、中医养生讲座等，覆盖衣食住行、娱乐就医等方方面面，让老年人买得实惠，看得开心，体验感更强。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经