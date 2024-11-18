林雨仪

多年积淀，第十届中国国际老龄产业博览会（简称SIC老博会）紧贴政策导向与市场需求，助力构建多元化服务供给格局，促进养老服务提质增效，推动银发经济高质量发展。

全品类老年健康产品参展

一站式零距离体验

产业博览会以“优中选优”的标准，精选出上万种全品类的养老产品，涵盖智慧养老、生活护理、康复理疗、智能家居、辅助器具、健康养生食品等全产业链前沿产品及技术，以及旅游旅居、老年教育、居家适老化改造、养老照护等服务。

不只关注产品的“技术含金量”，产业博览会更着眼于老年人实际的健康需求。比如，检测老年人各项生理数据的智能衣，利用人工智能算法加持的跌倒辅助传感器、4G定位的智能拐杖、智能手环等健康监测设备，还有悬浮式护理床、全自动洗澡机、一台三用的轮椅、轮椅也能推进去的浴缸等护理产品……从居家到外出，全面满足老年人的日常生活需要。

“食出健康”也是此次展会的亮点之一。由长寿之乡绿色发展区域合作联席会议组织的各地寿乡企业展出了养生名优产品、特色美食、保健食品；除此之外，面向特殊的老年群体，也展出针对老年人膳食营养的创新产品，如香港展团、日本展团为咀嚼困难的老年人带来的易食食品，在不影响食物口感的情况下，降低老年人进食的难度。考虑到中老年人对蛋白质的特殊需求，一批优质奶粉企业也首次来到产业博览会，展出专为中老年群体定制的健康奶粉，呵护中老年群体健康。

全球优质养老品牌汇集

展现前沿养老技术

展会现场汇集了550余家海内外的品牌，保利健投、中国人寿、平安健康、中车、青鸟软通、来邦科技、志贺、翔宇等备受欢迎的优质养老品牌悉数参展；更有日本、德国、加拿大等海外品牌，如日本福祉车品牌、德国护理床品牌……

香港展团与连续10年参展的日本贸易振兴机构今年参展阵容再升级。日本企业组成10年来规模最大的展团亮相产业博览会，带来的智能变焦眼镜可以根据老年人的视力和所看到的物体自动调节焦距；芙兰舒床展示的多体位电动护理床，只需轻按遥控，就能实现睡姿、坐姿、翻身等各种动作的转换；还有各类营养功能食品、护理辅具等，充分展示海外优秀养老企业的最新成果，展现国际前沿的养老技术和趋势。

银发经济市场逐渐显现可观的发展潜力，吸引跨界行业企业参与。本届产业博览会积极拓展大健康、智能家居等更多元的业态，华为、平安健康、广汽、丰田、携程、中车等企业首次亮相展会现场，面向老年人更多样化的需求，展现其在养老领域中的创新应用和解决方案。

多主题专业论坛同步进行

分享经验对接资源

为助力银发经济高质量发展，产业博览会期间还举办了25场主题论坛，涉及银发经济几大重点产业领域，聚焦健康养老、银发消费、智慧养老、养老金融、老年食品创新、养老机构运营、居家和社区基本养老服务提升行动实践等热点，邀请政府部门和业内专家学者、龙头企业代表150余名，共同解读政策、研究案例、分享经验，助力企业把握市场趋势、汲取先进经验、对接优质资源。

论坛内容层次丰富，既有专业交流，也有与老年群体健康息息相关的话题。政策与行业发展类论坛如“2024中国国际老龄产业高峰论坛”“2024康养发展论坛”“第五届广东医养结合高峰论坛”等，与专业人士共同探索政策动向与发展趋势，为养老行业的未来探索提供新方向；瞄准行业痛点，从市场营销的角度，同期推出“如何解构养老机构运营痛点论坛”“第三届银发经济营销新业态发展论坛”“旅居康养项目推荐及对接交流会”等，分享营销新理念与经验，促进业内创新与合作；聚焦老年人的健康管理与食品营养，设立了“首届南方基层老年医疗卫生服务体系建设论坛”“海珠健康公益大讲堂直播”“银发经济下老年营养食品创新与发展论坛”等活动，以提升公众对于老年健康及营养的关注，为老年生活和社会认知带来了更多新的启发和可能性。

打造首届广东银发乐享生活节

为老年人带来全新购物体验

为促进银发经济健康发展，推动银发消费浪潮，产业博览会重磅打造首届广东银发乐享生活节，现场展出健康养生食品、康复理疗、智能家居、助行设备、益智玩具等老年人居家、外出等健康产品，设立老年体验服务、优惠购服务、健康义诊服务、文娱表演等，为老年人带来全新的购物体验与生活享受。

今年，为了提升老年人的购物体验，产业博览会联合多家家装大品牌，共同打造“‘老有所享’——适老化家居空间设计展”，亲身体验更适合的居家改造方案，挑选到更满意合适的产品，同时还有专业的设计师团队，现场一对一为老年人及家属提供免费咨询，提供实用可行的居家改造建议。

此外，由广州市民政局、广州市老龄办指导的“乐活羊城2024银发集市”落地产业博览会现场，带来11个区民政部门精选的特色产品及服务，尽览“粤式特色”。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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