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打通金融惠企利民“最后一公里”（财经观）

王 观
2024年11月18日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　从供需两端入手，畅通银企对接渠道，提高金融机构服务能力和意愿，实现银企良性互动

　　

　　金融监管总局和国家发展改革委牵头；相关部门和银行机构共同参与；区县层面成立工作专班，一手牵企业、一手牵银行……近期，支持小微企业融资协调工作机制正式启动，一系列设计安排从供需两端发力，加强央地联动，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题，为数以千万计的小微企业带来融资利好。

　　近年来，我国高度重视小微企业融资，在一系列政策推动下，小微企业融资呈现量增、面扩、价降态势。不过，当前小微企业在融资过程中还面临一些痛点难点，比如，小微经营主体往往因缺乏传统标准抵押品、财务管理不够规范、经营稳定性不足、抗风险能力较弱而被银行惜贷拒贷；部分银行由于考评机制不够完备、风险管理水平有待提升等，缺乏服务小微经营主体的能力和意愿。

　　小微企业作为国民经济和社会发展的重要组成部分，在促进经济增长、扩大就业、改善民生等方面发挥着不可替代的作用。金融支持小微企业不是短期工程，而是一项长期的系统性工程，此次相关部门携手建立的协调机制作为长效机制，有助于从根本上破解小微企业融资难问题，打通金融惠企利民“最后一公里”。

　　协调机制在“直达”上做足文章，畅通银企对接桥梁。信息不对称、中间环节多，是小微企业融资难融资贵的一大症结。长期以来，针对小微企业的信贷投放往往是从供给端出发，可能与其实际需求存在偏差。此次协调机制的一大突破点便是从供需两端发力，从最贴近基层、最了解企业的区县入手，借助区县工作专班“两手牵”，消除小微企业与金融机构之间的信息差，提高融资效率。通过开展“千企万户大走访”活动，深入园区、社区、乡村，全面摸排融资需求，形成“两张清单”，把符合条件的小微企业推荐给银行，银行及时精准对接，进而实现信贷资金快速便捷直达基层。

　　协调机制在“激励”上改革创新，让银行真正敢贷、能贷、愿贷。提升小微金融服务，“配套”工作也要做扎实，其中，为基层信贷人员“松绑”减负，完善尽职免责制度至为关键。信贷业务出现风险，信贷人员可能会被问责；免责标准过于宽松，容易产生风险。因此，对小微信贷业务的失职问责、尽职免责等情形进行规范显得十分必要。党的二十届三中全会《决定》对深化金融体制改革作出全面部署，明确要求“健全服务实体经济的激励约束机制”。近期，与建立支持小微企业融资协调工作机制相配套，监管部门对普惠信贷尽职免责通知作了进一步修订，通过明确尽职免责的边界问题，将鼓励担当、尽职免责、失职追责问责的原则落到实处，最大程度打消基层信贷人员的顾虑。此举有利于提高金融机构放贷的积极性和主动性，让助企帮扶政策更好发挥效用。

　　对金融机构来说，协调机制还将产生很大的外溢效能，全行业更要紧抓机遇、练好内功。比如，金融机构在通过大数据、云计算等技术完善客户“画像”功能的过程中，能获取企业、行业更多信息，为此要进一步提高信息分析、应用能力，加快产品和服务创新，通过“精耕细作”提高核心竞争力。再比如，利用跟企业“牵手”的机会，金融机构要不断完善贷前、贷中、贷后管理，积极拓展服务范围，为企业提供多元化的增值服务，促进银企良性互动、共同发展。

　　当前，不少小微企业正在爬坡过坎，除了找资金，还有找订单、找技术等多种需求。相关部门和机构要重视总结融资协调工作机制运行的进展及成效，将好的经验做法推而广之，为小微企业提供全方位的、更加精准的帮扶。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月18日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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