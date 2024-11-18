李宇轩

为引导信贷资金快速直达基层小微企业，由金融监管总局、国家发展改革委牵头，建立了支持小微企业融资协调工作机制，地方相应建立工作机制，从供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题。

10月14日，金融监管总局有关负责人在国新办发布会上介绍，这项机制的核心是在区县层面建立工作专班，搭建起银企精准对接的桥梁。在企业端，全面了解辖内企业实际经营状况，做到“心中有数”，精准帮扶，切实解决企业的融资困难。在银行端，疏通信息传递和资金传导的堵点和卡点。希望依法合规经营、有真实的融资需求、信用状况良好的企业，都能通过这个机制获得发展所需要的资金。

10月15日，金融监管总局、国家发展改革委联合召开支持小微企业融资协调工作机制动员部署视频会议（以下简称“会议”），动员部署支持小微企业融资协调工作机制有关工作。

会议强调，区县工作专班要“两手牵”，一手牵企业，一手牵银行。通过开展“千企万户大走访”活动，深入园区、社区、乡村，全面摸排融资需求，形成“两张清单”，把符合条件的小微企业推荐给银行机构，银行机构及时、精准对接，实现信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜，打通金融惠企利民的“最后一公里”。

会议要求，加强统筹部署和组织协调，抓紧建立健全工作机制，落实相关部门、地方政府、银行机构、小微企业等各方责任；要明确目标任务，密切协同联动，形成工作合力，推动机制各项工作落地见效。

金融监管总局有关负责人表示，希望通过这一机制达成三个目标：一是直达基层。低成本信贷资金要直达基层，打通惠企利民的“最后一公里”。二是快速便捷。银行原则上要在1个月内作出是否授信的决定。对于符合条件的企业，银行要开辟绿色通道，优化流程，加快办理速度。三是利率适宜。通过节约信息收集成本、压减中间环节，减少放贷成本和附加费用，总体上降低小微企业的综合融资成本。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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