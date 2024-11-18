刘诗瑶

90后航天员朝气蓬勃的风采、自强不息的斗志，彰显着新时代的中国力量、中国精神和中国形象

“展现了中国青年一代自信乐观、热情友好的阳光气质”。习近平总书记在接见第三十三届奥运会中国体育代表团时，对我国奥运健儿的表现给予充分肯定。

中国青年的阳光气质，绽放在奥运竞技场，也闪耀于浩瀚星空。前不久，执行神舟十九号载人飞行任务、飞抵中国空间站的航天员乘组中，就有两名90后航天员。这也是我国航天员队伍中首次有90后飞天，他们朝气蓬勃的风采、自强不息的斗志，彰显着新时代的中国力量、中国精神和中国形象。

2003年10月15日，神舟五号载人飞船在大漠深处腾空而起，38岁的杨利伟成为中国第一位飞天的航天员；21年后的2024年10月30日，34岁的航天员宋令东和王浩泽顺利奔赴中国空间站；2024年10月30日12时51分，中国航天员第五次“太空会师”，实现了70后、80后、90后3个年龄段航天员的“天宫”同框。这充分证明，中国航天人才队伍接茬成长、接续奋斗，航天事业后继有人。

90后航天员飞向太空，是中国航天事业蓬勃发展的必然。一代代航天人坚持自力更生、自主创新，推动中国航天事业从无到有、从弱到强、从“蓝图绘梦”到“奋斗圆梦”，实现历史性、高质量、跨越式发展。从2021年4月底天和核心舱发射开始，仅用不到20个月，空间站就全面建成；2023年中国航天实施67次发射任务，位列世界第二，研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新中国最高纪录……昂首向前的航天事业带来旺盛的人才需求，为中国青年搭建了广阔的奋斗舞台，创造了难得的成长机遇。

航天人才快速成长，青年力量扛起重担，体现着加快实现高水平科技自立自强的决心和信心。星空浩瀚无比，探索永无止境，只有不断创新，中华民族才能更好走向未来。从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和，中国航天不断创造新的历史，靠的就是自立自强、持续创新。青年人才的创新力、创造力能够为航天事业发展提供源源不断的青春力量，北斗导航、探月探火等重大战略科技任务的许多项目团队成员平均年龄在30多岁。国家的需要、制度的保障、事业的召唤、平台的激励，吸引着越来越多的80后、90后甚至00后奋斗在航天科研一线，激荡青春、成就梦想。

90后航天员以及更年轻的航天人脱颖而出，充分展现着新时代年轻人的精气神。为了顺利飞天，宋令东时刻牢记“天上怎么干，地面怎么练”，勇敢挑战生理与心理的双重极限；王浩泽多年钻研新型火箭发动机，坚定理想、苦练本领，实现了从造火箭到坐火箭的人生跨越。他们矢志报国、脚踏实地、不骄不馁、持续创新，在充满光荣和梦想的新征程上砥砺前行。他们的奋斗身姿显示出：中国的青年有理想、有担当，中华民族伟大复兴的中国梦拥有源源不断的新生力量。

体育健儿在竞技场上斩金夺银，青年技能人才在国际大赛中屡创佳绩，80后90后逐梦载人登月……以奋斗姿态激扬青春，更多的青年人正奔跑在新征程上，创造更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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