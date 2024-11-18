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天峨龙滩特大桥摘得IABSE大跨公路与铁路桥最高奖

2024年11月18日06:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者张保淑）在近日举行的2024年度国际桥梁及结构工程协会（International Association for Bridge and Structural Engineering，简称：IABSE）颁奖典礼上，由中国广西大学郑皆连院士团队负责设计和施工技术的天峨龙滩特大桥摘得IABSE大跨公路与铁路桥最高奖。

　　天峨龙滩特大桥是广西南丹至天峨下老高速公路的控制性工程。大桥主桥为上承式劲性骨架混凝土拱桥，计算跨径600米创拱桥跨径世界纪录，且比上一个混凝土拱桥跨径世界纪录一次性大幅提高155米。大桥建造过程中，在劲性拱骨架强劲度选择、外包混凝土浇筑、外包混凝土材料、降低混凝土应力水平和拱肋纵向配筋优化等方面实现了系列重大技术创新，取得了显著的技术和经济效益。

　　国际桥梁与结构工程协会成立于1929年，现有4200名会员，来自100多个国家和地区，是会员国最多的国际土木类协会。在本次评选中，天峨龙滩特大桥从众多国际大跨桥梁中脱颖而出，摘得IABSE大跨公路与铁路桥最高奖。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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