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让“聪明车”与“智慧城”双向奔赴（新媒视点）

王 鹏
2024年11月18日06:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在21世纪的科技浪潮中，自动驾驶技术应用正逐步改变我们的城市生活图景，引领着未来智慧城市发展的新方向。无论是科技公司的工程师、城市规划专家，还是普通市民，都对自动驾驶技术充满了期待。因为，当自动驾驶能够真正融入城市发展的各个层面之后，未来的城市必将呈现更加绿色化、智能化的样貌。

　　自动驾驶技术，作为人工智能和汽车工业结合的产物，正在以其独特的魅力改变着城市的面貌。不论是在国内还是海外社交媒体上，“自动驾驶”都是网友热议话题，不少网友分享自己乘坐自动驾驶车辆的体验视频，成为过亿点击量的“爆款”。这些“流量”不仅展示了自动驾驶技术的魅力，更预示着城市面貌和交通管理将迎来一场深刻的变革。

　　在交通管理方面，自动驾驶将使城市管理更加“主动”。传统的交通管理主要是依靠交警的现场指挥和交通信号的设置，这种方式在应对突发情况时显得力不从心。而自动驾驶技术的引入，使得交通管理变得更加智能。通过大数据分析，自动驾驶车辆能够实时感知路况，提前规划路线，避免拥堵和事故。同时，交通管理部门也能通过自动驾驶车辆收集的数据，对交通流量进行精准预测，从而优化信号灯的设置，提高道路通行能力。

　　城市规划是城市管理中一项复杂而艰巨的任务，自动驾驶技术的出现为更加合理的城市规划提供了新的可能。过去的城市规划主要以应对快速人口增长和城市扩张为核心，城市基础设施建设、道路网络扩展等增量规划是重点。如今，城市面临的新问题，促使规划的重心转向对现有资源的优化利用。自动驾驶技术也许是破局的关键。例如，自动驾驶汽车可以更精准地控制车道中的位置，减少车辆之间的安全间距需求。因此，城市规划可以在不减少交通容量的前提下，缩小车道宽度，腾出更多的空间用于其他用途，如增加自行车道、人行道或绿化带。

　　除此之外，自动驾驶在公共服务方面的推动作用也值得探讨。现在的公共服务往往依赖于固定的设施和人员，而自动驾驶车辆则可以作为一种移动的公共服务载体，满足市民多样化的需求。

　　当然，自动驾驶与城市管理之间并非单向的关系，自动驾驶技术的发展在为城市管理提供多元化方案的同时，也需要城市管理的支持和配合。

　　政府需要制定相关法律法规，促进自动驾驶产业发展。目前，一些地区已经在为自动驾驶的逐步发展做出努力。例如，北京市推动了《北京市自动驾驶汽车条例》的立法工作，并在亦庄规划建设了高级别自动驾驶示范区。杭州市则出台了《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》，成为全国首个为智能网联车辆上路通行立法的省会城市。

　　自动驾驶与城市管理两者之间如何进一步相互促进，这不只是政府、企业需要面对的，还需要更多的社会主体参与其中。市民需要增强对自动驾驶技术的了解；媒体需要发挥舆论引导作用，营造良好的社会氛围。

　　自动驾驶技术的出现，为城市管理带来了新的机遇和挑战。通过自动驾驶与城市管理的良性互动，我们可以打造一个更加智慧、高效、宜居的城市环境。

　　让“聪明车”与“智慧城”双向奔赴。

　　（作者为北京市社会科学院副研究员）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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