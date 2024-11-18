原标题：我国累计培育专精特新中小企业超过14万家

科技日报讯 （记者崔爽）第十九届中国国际中小企业博览会近日在广东省广州市开幕。记者从开幕式上获悉，截至目前，我国累计培育专精特新中小企业超过14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，形成300个中小企业特色产业集群。

当前，在各方共同支持下，我国中小企业积极应对环境变化，努力克服多重挑战，走出一条专精特新发展道路，高质量发展取得显著成效。

工业和信息化部部长金壮龙介绍，2023年，我国日均新设企业2.7万户，中小企业总数超过5700万户。目前，我国已累计建立20多个中小企业领域双多边对外合作机制，设立15个中外中小企业合作区，成为中小企业对外开放合作的新高地。

金壮龙表示，未来应同心协力、共迎挑战，共同推动中小企业包容和可持续发展。

金壮龙强调，聚焦专精特新，培育创新发展新动能。落实《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》，引导中小企业聚焦主业、精耕细作，着力提升创新能力和国际竞争力，打造更多“独门绝技”，培育发展新质生产力。

据悉，中国国际中小企业博览会2004年经国务院批准举办，是我国目前规模最大、规格最高、专注服务于中小企业的国际盛会。第十九届中国国际中小企业博览会以“加强合作，扩大交流，互利共赢，携手发展”为主题，由工业和信息化部主办，马来西亚投资、贸易及工业部，联合国工业发展组织担任主宾方，广东省工业和信息化厅担任承办单位，35个国家（地区）和国际组织参展，集中展示我国专精特新中小企业的最新产品和发展成果、境外中小企业特色产品、中小企业数字化转型产品和解决方案等。

大会发布《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》，发布大企业技术创新需求榜单，启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，组织链主企业与中小企业合作签约，展示中国中小企业服务网，为世界各国中小企业发展搭建高能级国际合作平台。

(责编：杨曦、陈键)

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