张芗逸

原标题：政策“组合拳”提振地产市场信心

国家统计局11月15日公布的数据显示，10月份房地产业商务活动指数比上月回升2.5个百分点，市场预期指数回升1.8个百分点，显示房地产景气水平有所改善。

笔者认为，这主要得益于前期城中村改造、城市房地产融资协调机制等存量政策渐次落地的效果逐步显现，市场信心得以逐步恢复。而且，近期多个部门接连出台重磅政策，协同发力，抓好存量政策落实和增量政策出台，用一套政策“组合拳”为市场回稳向好持续提供有力支持。

11月13日，财政部等三部门联合发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》（以下简称《公告》）显示，调整优化房地产相关税收政策后，土地、财税、金融等领域均已有推动构建房地产发展新模式的增量政策落地。税收政策的优化、土地政策的调整、金融支持的加码，无疑为房地产行业注入新活力。

土地政策连接着房地产市场的供给端。在住宅用地供应上控新增、盘存量，能够充分发挥土地储备“蓄水池”和投放调节的功能。自然资源部11月11日明确支持运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地，这给盘活存量土地带来了资金支持，同时，对于减少市场存量土地规模、改善供求关系有重要意义。

税收政策关系到房地产市场的需求端。《公告》显示，加大住房交易环节契税优惠力度，直接降低了购房者在交易环节的税费成本。据中指研究院测算，政策出台后，面积分别为100平方米、150平方米的住宅，以单价5万元计算，首套契税分别优惠2.5万元、11.25万元。

公告还明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策，降低了二手房的交易成本。税负的减轻充分支持了刚性及改善性住房需求持续释放，畅通市场交易环节，提振市场交易活力。

金融政策从多角度为房地产市场稳定提供支持。调降房贷利率和个人住房贷款首套、二套的首付比例降低了购房门槛，助力购房需求释放；延长“金融16条”、经营性物业贷款两项房地产金融政策期限与各类房地产融资工具的精准运用，为稳定房企融资、改善行业资金状况注入“活水”。金融政策持续发挥促进房地产市场止跌回稳的积极作用。

此外，各地因城施策，广泛实施取消限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准等“四个取消”政策，为购房需求的释放创造了宽松环境。多项政策协同一致，瞄准房地产领域各类堵点，为房地产行业向好发展提供了全面、有力的支持。

房地产市场平稳健康发展既关系到经济，也关系到民生。政策“组合拳”充分提振了市场信心，也让市场出现了积极变化。11月份接力落地的土地、财税政策也将叠加释放政策效应，持续改善房地产市场供求关系，助推房地产市场止跌回稳。可以预见，随着有关政策的深入实施，房地产行业将走向更加健康、稳定和可持续的未来。

(责编：杨曦、陈键)

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