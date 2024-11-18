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增量政策落地提振市场信心

姚 进
2024年11月18日08:46 | 来源：经济日报
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原标题：增量政策落地提振市场信心

总量指标稳中有升成为10月份金融数据的一大亮点。据中国人民银行统计，广义货币（M2）增速过去两个月累计升高1.2个百分点，狭义货币（M1）增速在10月份迎来今年的首次改善，与9月份相比，下降幅度减少了1.3个百分点。与此同时，M2与M1之间的增速差距也出现收窄。这些变化表明，在一系列政策措施加快推进的背景下，实体经济的活跃度有所提升，企业和居民的投资与消费意愿也随之增强。

近段时间，一揽子增量政策逐步落地生效，有力提振了市场信心。人民银行进行较大力度的降准，实施有力度的降息，优化调整房地产金融政策，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具，鼓励长期资金入市，支持股票市场稳定发展。总的看，市场反应积极正面，社会预期明显好转。

信贷结构也出现不少亮点。一方面，企业贷款特别是企业中长期贷款新增较多，这为稳投资提供了较为充足的资金支持。数据显示，10月末，专精特新企业贷款余额4.23万亿元，同比增长13.6%；科技型中小企业贷款余额3.17万亿元，同比增长21%；普惠小微贷款余额33万亿元左右，同比增长15%左右。这些贷款增速均高于同期各项贷款增速。另一方面，个人住房贷款增长有所好转。10月份，我国个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期的水平。

当前，我国社会融资规模存量、M2余额已分别突破400万亿元、300万亿元，人民币贷款余额也超过了250万亿元，金融总量增速一直保持在与名义GDP增速基本匹配且略高的水平上，金融支持力度稳固。也要看到，存量金融资源已处于高位，再保持增量高速增长难度越来越大，也并不现实，一味求量反而可能加剧资金空转等各种虚增问题，忽视服务实体经济的根本宗旨。

宏观调控思路已在逐步转变。有效需求不足、社会预期偏弱、物价低位运行等是当前宏观调控需要关注的突出问题，这既是短期经济运行困难的表现，也是中长期结构转型深层次矛盾的反映。中国人民银行行长潘功胜在今年的金融街论坛年会发言中表示，为促进经济高质量发展和可持续增长，需要把握好增长速度与质量、内部与外部、投资与消费的动态平衡。从中可见，近期出台的一揽子增量政策不是简单的刺激，而是政策逻辑的重大调整，不仅有短期扩需求的方案，同时还有大量改革、结构调整的方案。当前，加强需求侧管理正在逐步达成共识，未来在出台支持政策的同时，也需加力推进改革，实质性扩大内需。

下一步货币政策会更加注重量价结合，注重发挥利率调控的作用。利率影响消费和投资，对宏观经济有重要意义，是货币政策的核心。中国人民银行一直在按照“放得开、形得成、调得了”的思路推进利率市场化改革。目前，存贷款利率已全面放开，未来要在“形得成”和“调得了”方面下功夫。“形得成”需要金融机构提升自主理性定价能力，“调得了”需要着眼于利率政策更好服务于宏观调控职能，尽可能缓解影响利率调控的约束。

(责编：杨曦、陈键)
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