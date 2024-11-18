黄 鑫

原标题：新技术助电商行业加速跑

中新经纬研究院联合中国国际电子商务中心研究院、浪潮卓数日前发布的《2024双十一消费洞察报告》（以下简称《报告》）显示，今年“双11”购物节期间整体消费市场呈现稳步增长势头，国产品牌大放异彩“Z世代”引领国潮消费风尚，人工智能技术在电商购物中的助推作用日益明显。

今年10月14日至11月11日，网络零售额超1.9万亿元，同比增速超8%。服装鞋帽针纺织品、日用品、家用电器和音像器材行业销售额居前三位。

电商平台互联互通是今年“双11”购物节的重要特征，成为推动销售额增长的重要因素。人工智能技术的广泛应用，让购物更便利，推动销售增长。

在支付领域，淘宝和天猫可以接入微信支付，京东可以接入支付宝。用户在微信上可以直接打开淘宝的商品链接，极大提升了购物体验感。在供应链领域，京东的物流服务也接入了淘宝和天猫，增加了物流便利性。

互联互通一方面优化了消费者支付体验，提升了配送效率；另一方面降低了商家的运营成本，减轻了经营压力。平台间壁垒逐渐消除，提升了支付、物流等各方面基础设施的能力，用户可以在不同的电商平台之间自由流动，对促消费有明显的正向作用。

华夏新供给经济学研究院创始院长贾康表示，互联互通构建起了一种带有合作性质的战略同盟关系。该举措是基于各企业对长远发展利益的考量，具有共享经济的特色。

此外，各大电商平台利用人工智能技术优化商品推荐、客服体验、供应链管理等多个环节，大幅提升了购物效率和用户体验，直接推动了商家的销售转化率。

从个性化推荐系统到动态定价策略，人工智能正帮助商家更有效满足消费者需求。平台利用深度学习算法，分析用户历史购买数据、浏览习惯等信息，实时生成个性化的商品推荐，帮助消费者更快找到自己喜欢的商品，进而提高了转化率，商家也获得了更高销量。

中国国际电子商务中心电商首席专家李鸣涛表示，人工智能与电商全链条融合将更加紧密，在人工智能的加持下，供需智能化精准匹配正逐步实现。更多智能化、个性化、场景化的购物模式与商业形态将持续推动电商行业转型升级与高质量发展。

“Z世代”作为新兴消费力量，其消费选择和消费行为正在引领新的市场趋势。国务院发展研究中心市场经济研究所原所长、二级研究员王微分析，这不仅体现出“Z世代”对文化自信的高度认可，也揭示出情绪价值在其消费决策中的重要地位。“Z世代”的文化认同感为品牌带来了新商机，能够与消费者产生情绪共鸣的品牌更易在竞争中脱颖而出。

“‘Z世代’的消费特征不仅改变了市场需求端，也对供给端提出了更高要求。我国具有丰富的产业体系和巨大的供给能力，但如何在高质量供给和灵活响应之间找到平衡，成为品牌和平台的主要挑战。”王微说。

在售后服务方面，各大平台都致力于改善客服体验和退换货流程，提升用户满意度。上海财经大学电子商务研究所所长崔丽丽认为，对消费者而言，精细化运营带来了诸多好处，如更个性化的商品推荐、优质的购物体验以及更便捷高效的购物方式。但一些潜在问题也不容忽视，如过度个性化推荐可能导致消费者信息茧房、限制消费选择多样性等。消费者应保持理性和警惕，避免过度依赖算法推荐。监管部门也应加强对数据使用和算法推荐的监管。

贾康建议，在电商大促活动中，厂商应总结已有的促销经验，与时俱进发展技术，不断创新和改进策略，更好迎合消费者心理，推动电商行业持续发展。

(责编：杨曦、陈键)

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