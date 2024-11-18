人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新技术助电商行业加速跑

黄 鑫
2024年11月18日08:46 | 来源：经济日报
小字号

原标题：新技术助电商行业加速跑

中新经纬研究院联合中国国际电子商务中心研究院、浪潮卓数日前发布的《2024双十一消费洞察报告》（以下简称《报告》）显示，今年“双11”购物节期间整体消费市场呈现稳步增长势头，国产品牌大放异彩“Z世代”引领国潮消费风尚，人工智能技术在电商购物中的助推作用日益明显。

今年10月14日至11月11日，网络零售额超1.9万亿元，同比增速超8%。服装鞋帽针纺织品、日用品、家用电器和音像器材行业销售额居前三位。

电商平台互联互通是今年“双11”购物节的重要特征，成为推动销售额增长的重要因素。人工智能技术的广泛应用，让购物更便利，推动销售增长。

在支付领域，淘宝和天猫可以接入微信支付，京东可以接入支付宝。用户在微信上可以直接打开淘宝的商品链接，极大提升了购物体验感。在供应链领域，京东的物流服务也接入了淘宝和天猫，增加了物流便利性。

互联互通一方面优化了消费者支付体验，提升了配送效率；另一方面降低了商家的运营成本，减轻了经营压力。平台间壁垒逐渐消除，提升了支付、物流等各方面基础设施的能力，用户可以在不同的电商平台之间自由流动，对促消费有明显的正向作用。

华夏新供给经济学研究院创始院长贾康表示，互联互通构建起了一种带有合作性质的战略同盟关系。该举措是基于各企业对长远发展利益的考量，具有共享经济的特色。

此外，各大电商平台利用人工智能技术优化商品推荐、客服体验、供应链管理等多个环节，大幅提升了购物效率和用户体验，直接推动了商家的销售转化率。

从个性化推荐系统到动态定价策略，人工智能正帮助商家更有效满足消费者需求。平台利用深度学习算法，分析用户历史购买数据、浏览习惯等信息，实时生成个性化的商品推荐，帮助消费者更快找到自己喜欢的商品，进而提高了转化率，商家也获得了更高销量。

中国国际电子商务中心电商首席专家李鸣涛表示，人工智能与电商全链条融合将更加紧密，在人工智能的加持下，供需智能化精准匹配正逐步实现。更多智能化、个性化、场景化的购物模式与商业形态将持续推动电商行业转型升级与高质量发展。

“Z世代”作为新兴消费力量，其消费选择和消费行为正在引领新的市场趋势。国务院发展研究中心市场经济研究所原所长、二级研究员王微分析，这不仅体现出“Z世代”对文化自信的高度认可，也揭示出情绪价值在其消费决策中的重要地位。“Z世代”的文化认同感为品牌带来了新商机，能够与消费者产生情绪共鸣的品牌更易在竞争中脱颖而出。

“‘Z世代’的消费特征不仅改变了市场需求端，也对供给端提出了更高要求。我国具有丰富的产业体系和巨大的供给能力，但如何在高质量供给和灵活响应之间找到平衡，成为品牌和平台的主要挑战。”王微说。

在售后服务方面，各大平台都致力于改善客服体验和退换货流程，提升用户满意度。上海财经大学电子商务研究所所长崔丽丽认为，对消费者而言，精细化运营带来了诸多好处，如更个性化的商品推荐、优质的购物体验以及更便捷高效的购物方式。但一些潜在问题也不容忽视，如过度个性化推荐可能导致消费者信息茧房、限制消费选择多样性等。消费者应保持理性和警惕，避免过度依赖算法推荐。监管部门也应加强对数据使用和算法推荐的监管。

贾康建议，在电商大促活动中，厂商应总结已有的促销经验，与时俱进发展技术，不断创新和改进策略，更好迎合消费者心理，推动电商行业持续发展。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》不定时vlog｜赴一场机遇之约 看“小块头”闪耀“大光芒”
　　“我刚学会了微信‘扫一扫’，已经加了几十个客户。” “我是一名来自非洲的医生，主要想看创新医疗设备。…
商业技术生态稳健发展 这个开源社区打样了
　　在金融领域，杭州银行业务采用全栈云平台，业务吞吐量提高15%，业务扩展性提高40%；在通信行业，中国移动云能力中心通过虚拟化热迁移联创，减少迁移时长30%+，迁移过程中虚机陷入陷出开销减少25%+；在能源产业，国网云平台经过性能调优，大幅降低了电网量测数据消息队列和大数据计算任务数据读写时延，使得计算效率整体提升2倍…… 如今，各行各业通过国产自主操作系统的赋能和加持，在业务性能、效率、安全性等多方面实现了显著提升。其中，openEuler社区成为构建自主操作系统的重要平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部