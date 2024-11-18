李芃达

原标题：数智赋能物流业降本增效

从传统的人工搬运、配送和管理，到如今的无人仓库、自动分拣、智能配送，数字技术在物流业的广泛应用，大大缩短了作业时间，有效降低了人力成本。

“我们调研发现，单一环节成本低、全链条运行成本高是当前物流行业最主要的矛盾，物流资源配置效率低、流通循环效率低是导致物流成本居高不下的关键因素。”交通运输部规划研究院城市交通与现代物流研究所副所长甘家华认为，数字技术高速度、透明化、可追溯、易交互等特点和优势，能够补上物流链本身存在的短板，其在缩短物流时间、提升配送效率、减少物流延误和损失、降低人工成本等方面发挥着越来越大的作用，已经成为物流业降本增效的主要方向。

扩大智能化应用

今年“双11”购物节前夕，京东物流推出了最新“货到人”解决方案，解决了不超过10米标准料箱存储场景下自动化设备成本高、储量能力不足的问题。

据介绍，该系统由智狼机器人、立体货架、存储周转箱、自动入库和拣选工作站以及仓储管理系统、仓储控制系统等组成。通过模块化设计、产品协同优化，该系统提升了仓储空间作业效率，降低了员工的工作强度和运营成本。

数字技术还能解决物流行业另一痛点——信息不对称，即业内人士常说的“车不知货、货找不到车”难题。“数字技术能够迅速匹配双方需求，减少中间环节，将货物与车辆高效衔接，提升运输效率。”甘家华说。

“这是运到贵州省贵阳市的80台开沟机，这是运到四川省会理市的60台果园旋耕机……”重庆市冠腾机械有限公司执行董事张建峰滑动手机上“运满满”APP运单列表，向记者展示近期的发货情况。

经过多年发展，重庆微耕机产业已经从传统的小作坊模式迈入现代化发展阶段。随着生产规模不断扩大，物流成本成为制约企业成长的因素。“我们的客户覆盖国内20多个省份、上千个网点，面对复杂线路、运距、运量和市场动态运价，运费该如何核算呢？我们根据平台提供的指导价出价，接受这个价格的驾驶员会接单，也可以协商运费。”张建峰说。

重庆旺耕科技有限责任公司总经理胡张洋告诉记者，此前是先把微耕机运到物流园，再由物流公司运到省级或市级中转点，最后送到客户手中。这种模式涉及多次转运，不仅带来机器耗损，也会因信息不对称导致物流费用较高。

为解决上述难题，旺耕公司接入了国内某数字货运平台。“这不仅节省了中介费以及信息不对称带来的运费差价，也省去了从公司到物流园区的运送费用，同时避免了多次运输带来的机器耗损。之前平均每台机器要承担2万元耗损成本，每年下来该费用高达数十万元。使用数字平台的点到点运输服务后，损耗成本基本为零。”

加快数字化转型

通道、枢纽、网点是构建现代物流体系的3个基本要素。合理布局物流网络，优化运输线路设计，不仅能够缩减物流时间和运输里程，更能大幅度降低物流成本。其中，数字技术扮演了重要角色。

今年4月份，财政部、交通运输部联合印发了《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道，开展数字化转型升级。7月份，两部门公布了第一批公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域，北京、江苏、浙江等8个省份入围。

“提升物流通道的运输能力和效率需要新型数字化基础设施作支撑。利用物联网系统结合卫星定位轨迹数据和实时交通状况，能够合理规划运输线路、避开交通事故，及时绕开拥堵路段，大幅度提升车辆通行效率。”甘家华告诉记者，公路运输、铁路运输、水路运输等数字基础设施建设均聚焦于提升运输效率、安全性和服务质量。公路运输主要打造涵盖智慧建造、养护、出行服务的全链条智慧公路与数字孪生公路；水路运输侧重智慧港口与航道建设，水运信息基础设施建设；铁路运输则瞄准铁路信息化系统升级、智能铁路建设等，各领域经营主体都在大力探索，取得显著成效。

不过，交通运输基础设施数字化建设仍面临一些瓶颈，首先要解决的是标准化问题。不同运输方式之间缺乏统一数据标准，导致信息传递和系统集成困难。为此，要加快建立物流业各项数据编码、管理、安全等技术标准，统一不同平台技术接口标准，提升平台兼容性和数据交换便利性，以高质量数据流动促进高水平物流运转。

中国交通运输协会有关负责人表示，载具标准不统一也增加了物流业成本。例如，集装箱从轮船转到火车或者卡车运输过程中，不同交通工具对于箱体尺寸、重量、摆放方式等标准的不统一，导致衔接不顺畅，徒增许多中间转换环节，增加了运输时间成本。因此，要完善物流枢纽铁路专用线、集装箱堆场、转运场站、公路联络线等配套设施及集疏运体系，构建干线支线物流和仓储配送规模化组织、一体化运行的物流集散网络。

优化供应链管理

当前，缺乏从货源方到流通中介方再到消费者的全链条管理系统，是我国物流业发展的一大短板。专家认为，基于人工智能和大模型的供应链协同平台，可以整合物流各环节数据，形成高效生态系统，推动信息实时共享和全链路管理。

近年来，菜鸟物流科技利用人工智能、大数据、物联网等技术，帮助商家应对供应链复杂难题。在汽车行业，菜鸟提供的解决方案覆盖入厂物流、工厂物流、整车物流、备件/售后物流等业务场景。

“以前我们的运输分单全部由人工操作，车辆调度和承运商往往靠经验判断。在销售淡季勉强可以支持日常发运需求，但如今每个月要在全国各地调运20多万辆新车，仅靠人工派单配车不仅效率低、成本高，还容易出错。有时为了响应订单，需要安排员工连夜操作。”上汽通用五菱汽车股份有限公司项目负责人邓贤发告诉记者，公司与菜鸟合作打造整车物流智能调度系统，建立多场景算法综合模型，制定成本或时效最优调度路径，将60%人工分单转化成系统自动分单，满足客户对物流服务和时效的要求。此外，通过数据精准收集、集成，所有终端用户对货物所在位置一目了然，实现在途可视化。

在中国物流与采购联合会汽车物流分会、物流装备专业委员会秘书长左新宇看来，汽车制造业供应链管理能力一直在借鉴零售行业的先进经验。以菜鸟为代表的物流企业深入汽车行业，通过少人化设备、数字化产品、自动化能力，为汽车供应升级带来更多可能。降低全社会物流成本是一项系统工程，不仅要聚焦物流行业本身的运输、仓储、管理等环节，还要在产品结构、产业组织、要素配置等方面发力，提升供应链数字化水平。

专家建议，在产品结构优化方面，可以通过大数据分析和人工智能更精确地预测市场需求，实现按需定制和精益生产，避免过度生产和库存积压；在产业组织方面，从寻找优质原材料到调配进货量，从生产透明化到销售、分发、回收等各个环节应用区块链和物联网技术，做到产品可追溯，让消费者购买得更放心；在要素配置方面，可以运用人工智能和机器学习算法，对物流链涉及的人、财、物进行统一调度和优化，最终达到物流链、信息链、资金链、金融链等高效协同、更优配置。

(责编：杨曦、陈键)

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