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产业升级助力做大就业蛋糕

仇莉娜
2024年11月18日08:47 | 来源：经济日报
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原标题：产业升级助力做大就业蛋糕

面对产业转型升级对就业带来的影响，应采取有针对性、前瞻性的对策措施，促进劳动力资源的优化配置与高质量发展。

国家统计局不久前公布的数据显示，今年9月份全国城镇不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率仍处于高位。与此同时，一些企业存在着招工难、人才缺口大的情况。有人没活干，有活没人干的现象受到各方关注。

这类结构性问题与经济结构转型升级和发展方式转变相关。当前，产业由低水平、低技术、低附加值向高层次、高技术、高附加值转型升级，一方面传统产业占比逐渐下降，难以提供更多就业岗位，技术进步、AI（人工智能）等的发展使一些低效率、低收入、工作环境恶劣的岗位逐渐被机器取代。另一方面未来产业发展刚刚起步，第三产业比重仍然相对偏低，生产性服务业国际竞争力不足，高层次、高技术、高附加值的产业尚未形成规模，难以完全吸纳劳动力供给。再加上劳动力技能培养滞后于产业需要，导致新增劳动力供需难以动态匹配。

产业转型升级引发的结构性就业问题，需要依靠产业转型升级创造更多高端岗位，给出解决方案。工业革命以来，产业的兴衰更替带来持续的劳动力需求，背后的机制在于技术、产业和就业的演进。产业转型升级依赖于技术和创新，需要大批高素质高技能人才方能实现。技术进步有助于释放传统产业的劳动力，把人们从低端、低效的体力劳动中解放出来，去进行高技术、高创新的工作，大量的劳动力供给反过来为产业转型升级储备了人力资源。利用好我国庞大的高素质人才队伍，是推进产业转型升级的重要保障。

产业转型升级有助于做大就业蛋糕。随着我国高端装备、新能源汽车等优势产业加速培育，人工智能、低空经济等新兴产业继续壮大，今年前三季度，规模以上高技术制造业增加值增长9.1%，高技术产业投资同比增长10.0%。高端装备出口增长43.4%，高附加值、高技术含量的产品和服务越来越获得国际市场认可。实实在在的增长正在为就业创造大量机会。产业转型升级还将促使新职业不断涌现。传统产业加速数字化智能化转型升级，让拥有跨学科知识背景的技能人员成为必须，数控机床操作员等技能人才紧缺，金融科技复合型人才缺口普遍存在。大量新兴产业催生了许多全新岗位，智能汽车蓬勃发展，让智能网联汽车测试员必不可少，未来岗位需求将达10万个以上。生成式人工智能横空出世，使生成式人工智能系统应用员应运而生。低空经济兴起，带来了无人机操控员这一新岗位需求，据测算，人才缺口将高达100万人等。

面对产业转型升级对就业带来的广泛而深远的影响，应采取有针对性、前瞻性的对策措施，促进劳动力资源的优化配置与高质量发展，确保就业大局稳定。

构建就业友好型发展方式。把高质量充分就业作为优先目标，推动经济社会发展与就业促进协调联动，提高发展的就业带动力。促进传统产业数字化绿色化转型升级，做好转型中的岗位挖潜、职业转换，增加绿色就业新机会，推动绿色发展和就业增长协同增效。助推新能源、人工智能、低空经济等新兴产业加速发展，探索布局生物制造、脑机接口等未来产业，努力创造更多高质量就业岗位。支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，扩大服务业就业容量，持续锻造生产性服务业竞争优势，培育具有国际认可度的生产性服务业企业。

提高教育供给与人才需求匹配度。适应新一轮科技革命和产业变革，科学研判人力资源发展趋势，统筹抓好教育、培训和就业。推动高等教育、职业教育根据社会需要、产业需求、职业开发优化调整学科专业设置。构建贯穿劳动者学习工作终身、覆盖职业生涯全程的技能培训制度。拓宽技能人才发展通道，完善职称评聘、培训升学等政策，引导企业逐步提高技能人才薪酬待遇。健全精准高效的就业公共服务体系，消减劳动供需信息差。

此外，还要做好劳动者就业权益保障工作，破除影响劳动力、人才流动的体制机制障碍，健全就业歧视救济机制，促进劳动报酬合理增长。

(责编：杨曦、陈键)
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