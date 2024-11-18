人民网记者 王绍绍

近年来，在“双碳”目标的大背景下，能源转型成为推动我国经济社会可持续发展的重要力量。近期，随着气温降低，各地积极推动传统能源与新能源的协同发展，确保能源供应稳定，促进绿色低碳消费，助力温暖“过冬”。

此前，国家发展改革委组织召开了2024—2025年供暖季全国能源保供会议。相关负责人表示，全国煤炭生产持续保持稳定，油气增储上产取得显著成效。当前，统调电厂存煤量保持在2亿吨以上的高位，东北地区备冬储煤相对充足，天然气资源准备充分，调峰储气能力较去年增加80亿立方米，储气库已提前完成注气任务。预计供暖季期间，能源供需将总体平衡，能源供应得到有效保障。

与此同时，新型储能技术的发展为电力保供注入了新的活力。山东、江苏等地通过推动新型储能项目集中上线，有效缓解了用电高峰期的压力。山东省2023年新能源和可再生能源发电装机总量已突破9300万千瓦，这得益于工商业动态分时电价政策的实施，晚高峰的用电负荷得以转移到中午时段，从而增加了光伏午间的消纳能力，提升了新能源的利用率。

2024年，新疆提出培育壮大油气生产加工产业集群，着力打造大型油气生产加工和储备基地，重点推进大型油气田建设和煤层气勘探开发，实现了油气增储上产。同时，新疆加快发展煤炭煤电煤化工产业集群，进一步释放煤炭优质产能，加大准东、哈密等地煤炭勘探开发，推动一批支撑性煤电项目建设，着力打造国家大型煤炭供应保障基地和煤制油气战略基地。

“这些措施不仅保障了能源供应的稳定，也为地方的能源转型提供了有力支撑。”业内专家表示，进一步做好保供工作，传统能源大省肩负能源保供和能源转型双重任务，需在产供储运等多个环节共同发力。

山西作为全国首批电力现货市场试点省份和首个正式运行的电力现货市场，经过5年试运行，已形成了“中长期+现货+辅助服务”的山西模式。在这种模式下，煤电不仅需要发挥电力安全保障的托底作用，还要加速从提供电力、电量的主体性电源向提供可靠电力的调节性电源转变，承担“基荷保供、灵活调节、辅助备用”的多重角色。

业内专家表示，传统能源大省应继续支持煤炭、油气企业增扩资源储量，鼓励绿色化、智能化煤矿油田建设投产和先进产能核增，不断提升增产保供能力。

随着可再生能源的快速发展，特别是太阳能光伏产业的迅速崛起，全球能源供给格局正在发生深刻变化。数据显示，预计到2030年，全球的清洁能源装机容量将显著增长，其中太阳能光伏将成为推动全球可再生能源迅速发展的核心力量。

中国能源研究会储能专委会副主任裴哲义认为，随着风电、光伏等新能源电量占比不断提升，电力行业碳减排任务日益艰巨，新型电力系统建设日益迫切。他表示，储能具备双向协调的能力，在电力系统灵活调节和紧急供应支撑方面能发挥较大作用，是应对电量平衡和安全的有效手段。要加强光热发电、风电、光伏一体化开发，提升电力系统调节支撑能力。

“通过推动能源结构的优化和新能源技术的发展，我国正在逐步实现从高碳向低碳、从污染向清洁的能源转型。”上述专家介绍，未来，随着全球能源转型的加速推进，我国将继续深化能源改革，加强国际合作，推动能源技术创新和产业升级。通过构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，我国将为全球能源转型和绿色发展作出更大贡献。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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