新华社北京11月18日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，截至11月17日，我国快递年业务量首次突破1500亿件。

17日下午，在国家邮政局中国快递大数据平台的大屏幕上，不断滚动的数字弹出了“150000000000”的超长字符。这第1500亿件快件，是极兔速递揽收的一箱花牛苹果，由甘肃天水发往重庆，一位消费者从拼多多平台下了这一单。

今年以来，我国快递市场保持繁荣活跃，发展质效不断提升，加快推进产业升级、拉动生产消费，为更好提高经济运行效率、畅通实体经济循环作出重要贡献。

快递市场规模的持续扩大，得益于宏观利好政策驱动。多部门多地区发布扩内需的支持政策，以实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动为契机，不断丰富消费场景，开拓下沉市场，巩固了当前持续向好的发展态势，带动了快递业务量强劲增长。与此同时，得益于日益完善的顶层设计、高效通达的服务网络、智能科技的广泛应用，快递企业持续完善基础设施建设，积极布局无人车、无人机、智能分拣等先进技术设备，行业运输转运能力日益增强，网络体系逐步完善，服务效率和质量也得以有效提升。如今，小到针头线脑、柴米油盐，大到农机配件、冰箱彩电，消费者只需在手机屏幕上轻轻一点，快递小哥最快当天便可送达。

今年以来，邮政快递业区域发展结构更加均衡，中西部快递占比持续提升，业务量增速超全国平均水平。一件件包裹穿梭于东西南北，编织出一张物畅其流的全国统一大市场。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经