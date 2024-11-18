人民网北京11月18日电 （记者李栋）近日，联合国旅游组织执行委员会公布了2024年“最佳旅游乡村”名单，我国申报的云南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小岗村、浙江溪头村、山东烟墩角村7个乡村入选，入选总数达到15个。我国是本届入选最多的国家，入选总数达世界第一。

从地域上看，入选乡村跨越东、中、西部，有高原丘陵、平原腹地，也有沿海岛屿。

从文化类型上看，入选乡村涉及藏羌、客家、苗族、哈尼族等多元文化表现形式，彰显中华文明多元一体格局。

从发展模式上看，入选乡村有传承中华文明的优秀实践、有改革进取的突出成果、有把绿水青山转化成金山银山的动人故事。

据了解，联合国旅游组织自2021年起发起的“最佳旅游乡村”评选，旨在促进旅游在重视和保护乡村及其相关景观、知识体系、生态和文化多样性、本土价值观和活动以及美食方面的作用。

阿者科村位于云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县，坐落于世界文化遗产哈尼梯田核心区。当地村民以梯田、房屋、生产生活方式等资源入股，走出一条全民共建共享的旅游发展之路。

官洋村位于福建省漳州市南靖县，是土楼文化、闽南文化、客家文化的“大观园”。通过改善和活化利用土楼，融入休闲业态，官洋村正在产业融合和城乡融合中实现乡村振兴的蓝图。

十八洞村位于湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县，“精准扶贫”理念在这里走向全中国。如今，通过文旅融合激发乡村发展新动能，十八洞村向世界展示了中国乡村振兴新图景。

桃坪村位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县，是国家级羌族文化生态保护区核心区、茶马古道的重要节点，特色乡村旅游成为当地促进各民族交往交流交融的重要方式。

小岗村位于安徽省滁州市凤阳县，是中国农村改革的主要发源地。在乡村旅游发展过程中，小岗村大力发掘在地资源，向国内外游客述说中国农村改革的历程与改革开放40余年来中国社会发生的巨变。

溪头村位于浙江省丽水市龙泉市，是龙泉青瓷烧制技艺的传承地。当地依托青瓷文化，打造瓷源文化传承空间、现代艺术创作基地、瓷艺特色文化节庆等旅游品牌。

烟墩角村位于山东省威海市荣成市，是渔家秧歌、海草房营造技艺等传统文化活态传承之地。村民与海洋环境互动共生，谱写出人与自然和谐共生、可持续发展的时代篇章。

中国农业风险管理研究会会长张红宇表示，从未来看，要加快发展乡村休闲旅游、数字经济、“互联网+”等新产业新业态，不断拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，促进乡村产业高质量发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

(责编：杨曦、高雷)

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