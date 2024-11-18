2024年是网络强国战略目标提出10周年，是我国全功能接入国际互联网30周年。从30年前的“一根网线”，到如今5G网络规模全球第一、网民规模全球第一、网上零售额全球第一……我国网信事业取得历史性成就，正在从网络大国向网络强国阔步迈进。2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日举办。速览中国在互联网领域的N个全球第一。