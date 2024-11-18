人民日报客户端 韩鑫

11月17日，国家邮政局邮政业安全中心中国快递大数据平台的大屏幕上，一串长长的数字不停滚动。16时29分，画面闪动， “150000000000”在屏幕上定格。

与此同时，千里之外的甘肃天水，一件由极兔速递快递员揽收、即将发往重庆的一箱花牛苹果被抓取锁定，成为今年第1500亿件快件。至此，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关，刷新历史纪录。

1500亿件快件背后，是更加繁荣活跃的快递市场。

年人均收快递超100件，平均每秒产生5400多件快件，最高日业务量超7.29亿件，月均业务量逾130亿件，月均业务收入超1000亿元……今年以来，我国快递行业发展质效不断提升，加快促进产业升级、拉动生产消费，为更好提高经济运行效率、畅通实体经济作出重要贡献。一票票快件，如涓涓细流，汇成激荡中国经济的澎湃活力。

1500亿件快件背后，是更加均衡的区域发展结构。

今年以来，中西部快递占比持续提升，业务量增速超全国平均水平。从新疆昌吉的打瓜籽，到西藏林芝的牦牛肉，从青海海西的红枸杞，到甘肃兰州的软儿梨，再到陕西周至的猕猴桃……这些独具特色的中西部特产，通过快递网络的高效运作，逐渐走进全国各地的千家万户。一件件包裹穿梭于东西南北，编织出一张物畅其流的全国统一大市场。

1500亿件快件的产生，得益于宏观利好政策驱动。

今年以来，多部门多地区发布促消费、扩内需的支持政策，以实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动为契机，不断丰富消费场景，开拓下沉市场，巩固了当前持续向好的发展态势，带动了快递业务量强劲增长。得益于日益完善的顶层设计、高效通达的服务网络、智能科技的广泛应用，快递企业持续完善基础设施建设，积极布局无人车、无人机、智能分拣等先进技术设备，行业运输转运能力日益增强，网络体系逐步完善，服务效率和质量也得以有效提升。

“快递市场的蓬勃发展为扩大中西部地区线上消费需求发挥积极作用，为促进地方经济巩固和增强回升向好势头提供有力支撑。”国家邮政局有关负责人分析，中西部地区持续加强快递基础设施建设，在多地投产、扩建分拨中心，优化干线运输线路，提升寄递网络转运效能。电商平台和快递企业积极携手，免除商家偏远地区订单物流中转费，推出集运模式降低交易成本，实现了降本增效，进一步激发了中西部地区的市场潜力。

视频制作：谢杰 武姝婷 闪洁雯 王思

(责编：岳弘彬、牛镛)

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