人民网记者 乔雪峰

记者从国家邮政局获悉，2024年11月17日16时29分，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关。今年第1500亿件快件是一箱花牛苹果，由甘肃天水发往重庆。

年人均收快递超100件，平均每秒产生5400多件快件，最高日业务量超7.29亿件，月均业务量逾130亿件，月均业务收入超1000亿元……今年以来，我国快递市场保持繁荣活跃，发展质效不断提升，加快促进产业升级、拉动生产消费，为更好提高经济运行效率、畅通实体经济作出了重要贡献。

一件件包裹穿梭于东西南北，编织出一张物畅其流的全国统一大市场。一票票快件，宛如水滴聚成涓涓细流，最终汇成一股股激荡中国经济的澎湃活力。

今年以来，邮政快递业区域发展结构更加均衡，中西部快递占比持续提升，业务量增速超全国平均水平。从新疆昌吉的打瓜籽，到西藏林芝的牦牛肉，从青海海西的红枸杞，到甘肃兰州的软儿梨，再到陕西周至的猕猴桃……这些独具特色的中西部特产，通过快递网络的高效运作，逐渐走进全国各地的千家万户。

国家邮政局相关负责人表示，快递市场规模的持续扩增，得益于宏观利好政策驱动。多部门多地区发布促消费、扩内需的支持政策，以实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动为契机，不断丰富消费场景，开拓下沉市场，巩固了当前持续向好的发展态势，带动了快递业务量强劲增长。

与此同时，得益于日益完善的顶层设计、高效通达的服务网络、智能科技的广泛应用，快递企业持续完善基础设施建设，积极布局无人车、无人机、智能分拣等先进技术设备，行业运输转运能力日益增强，网络体系逐步完善，服务效率和质量也得以有效提升。

如今，小到针头线脑、柴米油盐，大到农机配件、冰箱彩电，消费者只需在手机屏幕上轻轻一点，快递小哥最快当天便可送达。

该负责人表示，快递市场的蓬勃发展为扩大中西部地区线上消费需求发挥积极作用，为促进地方经济巩固和增强回升向好势头提供有力支撑。

据介绍，中西部地区持续加强快递基础设施建设，在多地投产、扩建分拨中心，优化干线运输线路，提升寄递网络转运效能。电商平台和快递企业积极携手，免除商家偏远地区订单物流中转费，推出集运模式降低交易成本，实现了降本增效，进一步激发了中西部地区的市场潜力。

(责编：杨曦、高雷)

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