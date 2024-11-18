原标题：星展银行发行全球首张银联多币种签名钻石借记卡

11月18日，银联国际与星展银行（香港）有限公司（简称“星展香港”）在上海共同宣布，推出全球首张银联多币种签名钻石借记卡。该卡支持14种币种直接支付，将极大优化用户跨境支付体验。中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰、星展集团零售银行业务主管Sanjoy Sen出席启动仪式。

中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰表示，作为重要金融基础设施和全球领先的国际卡组织，银联今年以来积极推进“锦绣行动2024”，着力提升国际业务本地化水平，将支付服务对象拓展到全球更多居民。此次发行的全新多币种银联钻石借记卡即是最新业务成果，将为香港居民日常和跨境消费带来更便利、安全、优惠的支付选择。未来，银联愿与星展银行一道，凭借双方优势资源，进一步深化合作广度和深度，共同推动金融支付创新发展，促进支付领域互联互通，打造开放、包容的支付生态系统。

星展集团零售银行业务主管Sanjoy Sen表示，在推动区域金融一体化的宏观战略下，星展银行与银联国际共同推出这款多币种借记卡，旨在为客户提供无缝的跨境支付体验。星展银行深知，随着全球经济的复苏和区域合作的加深，客户对高效、安全的支付解决方案的需求愈发迫切。通过创新的金融产品和服务，我们不仅满足区域内及全球市场的多元需求，更致力于提升客户的消费体验和安全保障。我们的目标是确保每位客户在全球都能便捷、安全地进行支付，助力区域经济的可持续发展与繁荣。我们坚信，这一合作将为客户带来前所未有的便利，促进经济的互联互通，推动区域经济的蓬勃发展。

星展银行是一间来自新加坡的银行，是亚洲最大的金融服务集团之一，已连续16年被评为亚洲最安全银行，并于“全球50家最安全商业银行”名单中排名第二。作为东南亚最大的银行，星展不仅在金融科技和绿色金融领域处于领先地位，还积极促进区域一体化，连接东盟各国与中国香港及中国内地，支持区域经济的高质量发展。凭借“亚洲基因，国际视野”，星展银行深耕包括大中华地区在内的亚洲市场，致力于为客户提供具有国际视野的理财策略和创新的服务体验。同时，星展银行多年以来一直对亚洲市场具有长期承诺，不断提供全面的金融解决方案，以助力区域内各国的经济繁荣。本次与银联国际的合作也再次展示了星展在全球金融服务市场上与时俱进、坚持创新、不断为客户创造价值的能力。

近年来，银联国际已与星展银行在大湾区、东盟地区等开展广泛合作，服务境外居民。基于互信互赢的合作基础，此次星展银行与银联创新跨境金融服务，面向港澳居民发行首张银联国际多币种借记卡，支持港元、人民币、澳元、加拿大元、丹麦克朗、日元、新西兰元、挪威克朗、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎、英国镑、美元和欧元14种币种直接支付，为跨境需求多元的持卡人免除多币种转换费用。该借记卡还配备了丰富权益，持卡人可享尊尚礼遇及锦绣权益，覆盖粤港澳大湾区。

星展银行引领市场，推出首张支持14种货币的银联多币种签名钻石借记卡，结合安全稳妥的数字科技，丰富客户的消费体验。新卡将提供卓越的跨境支付服务，优化客户在大湾区及海外的签账体验，为粤港澳大湾区及全球的高端客户提供卓越的礼遇和支付体验；提供签账提示、实时短讯、免费旅游保险和购物保险，并加强支付受理的安全保障，以防止欺诈和盗用情况，让客户享受无忧的消费体验；根据客户的多元化消费模式，提供个性化的支付方案，例如旅行前的外币兑换及转账提醒、自设消费金额及海外提款功能，及免费旅游保障，打造全面周到的旅游体验，无忧出行。产品全部电子化，客户可在线申请并立即使用。实体卡则100% 全环保材料制造，彰显星展银行对环保的承诺。

银联始终践行“支付为民”，积极建设“全局、全场景、全解决方案”的全球受理网络，目前已触达全球183个国家和地区。此次与星展银行合作，聚焦国际商旅多元需求发行多币种银联借记卡，可绑定港澳版云闪付APP使用；北上内地，此卡不仅可以在商户和ATM刷卡或绑手机支付，还可在内地数十个城市的地铁和数百个城市的公交实现扫码乘车；国际跨境，此卡可在中国境外数千万家线下商户、170万台ATM便捷支付，在46个国家和地区超800万商户使用银联二维码，超1900万POS终端一“拍”即付。下一步，银联将坚守“互信互联、共创价值”的发展愿景，持续深化与产业机构的国际合作，不断为消费者提供更加便利、安全、实惠的支付选择。

(责编：曹淼、李源)

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