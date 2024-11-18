11月17日，第十五届中国国际航空航天博览会闭幕。在本届航展上，开辟了无人机、无人船展区，并设立“低空经济”专馆，凸显了低空经济热度。

在本届航展上，四川鸿鹏航空航天装备智能制造有限公司（以下简称“鸿鹏航空”）的D160系列重油活塞发动机斩获8000万订单，向行业展示“适航”产品力。据了解，鸿鹏航空共带来8款通航发动机产品。其中，D160重油活塞发动机已通过EASA适航认证。11月12日下午，鸿鹏航空与壹通无人机公司签订采购单，将为壹通TP500、TP1000飞行器提供D160系列重油活塞发动机。这一订单将在鸿鹏活塞发动机珠海量产基地组装交付。

鸿鹏航空与壹通无人机签约现场。（受访者供图）

同时，鸿鹏航空还与长沙市雨花区正式签约，宣布鸿鹏全球MRO中心将落地雨花经开区，依托现有的研发、试制和试验资源以及国际合作与国内供应链，为国产通航飞行器的发动机和全球其他国家的各类机械装备动力系统提供MRO服务。

此外，鸿鹏航空组织研发、测试、生产等相关部门团队，进行了数天的EASA适航认证培训研讨，通过培养适航认证体系队伍，持续推动国内低空通航产业的适航认证体系发展。

“中国制造正在走向‘用技术创市场’的新时代。”鸿鹏航空董事长、总裁许可达表示，“鸿鹏已走在自主创新的良性发展道路上，基本具备与世界先进发动机企业同台竞技的潜能。未来，我们将坚守‘适航低成本’战略，为低空飞行器提供经济、可靠的动力解决方案，助推中国低空产业向前、向好。”

(责编：董童、李源)

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