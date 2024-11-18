在11月15日召开的第六届中国超级算力大会上，联想集团发布“联想问天海神”液冷品牌。该品牌聚焦国内市场，旨在为本土客户提供符合国家标准，匹配中国数据中心设计、兼容本地处理器和软件生态的液冷解决方案，助力客户加速绿色升级。

“联想问天海神”液冷品牌发布现场。（受访者供图）

联想问天海神液冷解决方案，采用成本低、无污染的去离子水作为热量传输介质，通过出色的并行水回路设计及微通道散热器设计，可降低CPU、GPU等部件的性能抖动，Linpack（线性系统软件包）效率可提升5%至10%。同时，该方案已完全实现对CPU、GPU、内存、IO设备及电源等关键部件100%全覆盖液冷散热设计，大幅提高系统的可靠性。

联想集团副总裁、联想中国基础设施业务群总经理陈振宽表示，算力不仅要变得更智能，也要变得更绿色，在计算需求和计算能耗同步增长的双重压力下，液冷技术已经从“可选”变成“必选”。因此，联想宣布面向国内需求企业，全面升级联想海神液冷技术，并正式发布联想问天海神液冷方案品牌。联想问天海神液冷品牌源自联想海神液冷技术，匹配中国企业需求，借助本地质量把控与服务能力，为需求企业提供全面且成本优化的智算液冷解决方案，同时持续引领面向超智融合的本地液冷技术创新。

据悉，作为联想自主研发的一项降低数据中心能耗的技术，联想海神液冷技术（Neptune）至今已经演进到第六代，汇集了材料学、流体力学、传热学等多学科的科研结晶。目前联想已全面布局主流液冷散热技术，包括风液冷混合、全液冷、整机柜液冷和单相浸没式液冷等，并为制造、教育、工业等领域的科研和高端计算需求打造出全面、高效、可靠的解决方案。

联想方面表示，未来将持续通过“一横五纵”的产品战略布局，全力打造性能与节能兼备的产品和解决方案，把“双碳”目标刻印在产品基因中，以领先技术和创新能力助力中国企业打造绿色算力引擎，以可持续的姿态，加速“双碳”目标的实现。

(责编：董童、李源)

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