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中国职工技术协会创新成果转化专业委员会在北京成立

2024年11月18日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京11月18日电 （记者车柯蒙）科技创新是企业振兴的动力源泉，促进科技成果转移转化，既是实施创新驱动发展战略的重要任务，也是加强科技与产业紧密结合的关键环节。

11月15日，中国职工技术协会创新成果转化专业委员会成立大会在北京召开，旨在推动技术创新成果的有效高效转化，服务国家科技战略发展大局，致力于推动科技兴企、科技强国和职工技术技能提升。

中国技协副理事长、创新部部长赵景山表示，当前，创新成果的转化对于提高国家的核心竞争力、推动产业升级、促进经济社会发展具有至关重要的作用。

“科技成果转化的过程，本质上是科技供给与市场需求对接的过程。”中国技协创新成果转化专业委员会会长曹峰表示，针对行业科技创新资源分散、利用效率不高的现状，专委会将在融资、人才、信息、落地等资源整合方面，促进相关资源的高效配置与利用。同时，探索建立多元化的投融资体系，信息对称体系，引进来走出去体系，生态产业链体系等为创新科技成果的转化提供相应的资金支持，资源对接支持，科研项目支持。

据介绍，中国职工技术协会是经党中央批准、民政部注册的全国性、专业性、非营利性一级社团组织，办会宗旨为“服务国家科技战略、服务企业创新发展、服务职工技能提升”。

创新成果转化专业委员会是中国职工技术协会的重要分支机构，是面向全国各行业领域职工创新成果汇总、评选、推广、转化服务于一体的综合性平台。贯彻“共建技协转化平台，推进创新成果转化，服务国家科技战略”发展理念，承担政府、机构、企业间科技创新与成果转化的桥梁枢纽功能，开展以能源领域及上下游关联企业为基础，服务延展到各行各业的创新成果转化并落地，形成生态良性循环的科技创新产业链，聚智汇能，助力新质生产力发展，为科技强国、企业振兴贡献智慧和力量。

(责编：杨曦、高雷)
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