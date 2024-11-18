姚建明

在新时代的新征程中，基层社会治理工作面临着新的挑战与机遇，需要探索新的思路和途径进一步推动基层社会治理工作高质量发展。

随着数字化时代的到来，数字技术（主要包括数据技术、网络技术、计算技术）得到了前所未有的发展，数字经济已成为我国经济社会发展的重要引擎。数字化转型是用数字技术赋能各行各业各领域各主体更好的创造价值的活动。针对基层社会治理工作在新时代面临的新挑战与新机遇，数字化转型在赋能基层社会治理工作方面也必然发挥越来越重要的作用。

一、数字化转型赋能基层社会治理精细化

在数字技术赋能下，可以方便的将“精细、跨界、融合、参与”等新的运作特征有效结合到社会工作中，这决定了数字技术在赋能基层社会治理工作精细化方面必然会发挥出重要作用。例如，针对网约车、外卖、直播等新就业群体，其特殊的工作性质与场景往往容易导致出现交通、争端、身体和心理状况等各方面的各类问题和风险。在数字技术赋能下，通过大数据画像预测主要风险点，可以助力优化平台管理，为及时解决问题提供依据。在实践中，建设将平台数据与基层社会治理系统打通，让基层社工人员可以实时了解被服务群体的整体状态。数字技术赋能对于解决基层社会治理“最后一公里”的精细化具有重要的意义。

二、数字化转型赋能社会工作模式改革创新与价值提升

我国幅员辽阔，各地区经济社会发展不平衡，人口结构、职业状况、生活习惯、文化理念等差异较大，人们处理关系、矛盾的理念、方式方法也大不相同。如在草原牧区人员分散，在大城市流动人口多，在东北则老龄化比重较大等等，不同地区需要面对和处理的社会治理问题各具差异且较为复杂，需要通过改革创新有针对性的探索出治理新路。做好数字技术赋能，主要应从技术创新和场景创新两个方面展开。这两个方面在基层社会治理的体制机制、组织落实以及方式方法上都可以进行有效的突破，更好地提升社会治理工作的价值。

例如，很多老旧社区改造项目会同时涉及到老年人、中年人、年轻人、儿童等不同居民群体的多方利益诉求，容易发生观念碰撞和邻里矛盾。以前，系统治理是社会工作的一大难点，在数字技术赋能下，通过技术和场景创新可以很好的在协调机制、处理方式方法上进行改进。比如，通过搭建具有网络化、数字化、智能化的“一站式基层社会治理平台”，可以即时、动态的了解各方主体对社区改造的诉求，并通过智能算法优化社区的改造方案来解决复杂的多元矛盾，最大化满足各方利益诉求，提升基层社区工作人员的办事效果和效率。同时，可以将数字化赋能的项目管理思想融入社区改造过程中，运用数字化手段对改造目标、工期、资源等进行优化，给社区居民带来安全、可靠、环保的预期价值。可以说，数字技术赋能是探索基层社会治理现代化新途径的重要抓手。

三、数字化转型赋能社会工作高质量发展

数字化转型赋能社会工作和基层社会治理不仅要在体制机制、组织模式、方式方法等方面进行创新，还要努力实现数字化转型赋能社会工作高质量发展这一宏伟目标。应该认识到社会工作不仅仅是基层城乡治理最后一公里的问题，还要直接影响地区经济社会的持续高质量发展。

数字化转型赋能社会工作高质量发展，首先要将基层社会治理工作的开展同地区乃至国家的经济社会高质量发展紧密结合起来。例如，在推动地区经济发展、解决就业等问题方面，如何培养和留住社工人才是一个重要的新兴领域，需要从社会工作的文化理念、目标方向、组织模式、落地执行等各方面系统考量并打造出一体化的社工人才培养融合创新模式，这样不仅可以保持社工队伍的稳定性，加强基层治理队伍建设，加强城乡社区服务人才队伍建设，保障社会的和谐稳定，还可以更好的解决包括大学生等在内的就业问题。其次，要充分运用数字技术创新赋能解决基层社会治理中的现实难点和痛点问题，创造出更大的价值。例如，通过数字技术赋能开发便民、陪护、救助、文化、医养等设施设备，不仅能够直接提升基层社会治理工作的水平和效率，还能有效带动地区文旅、医疗、养老、教育等民生产业的发展，乃至为这些产业提供软件、硬件支撑的关联产业的发展。同时，也可以进一步拓展数字技术的赋能领域，积累和沉淀社工服务经验和社工服务数据资源，为全面推进我国数字经济赋能经济社会高质量发展奠定基础。

（作者为中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任、中国人民大学国企改革与发展研究中心主任、数字经济产业创新研究院院长）

(责编：杨曦、高雷)

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