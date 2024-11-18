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中国大唐：所属各供热企业、热力全部开栓供热

2024年11月18日15:14 | 来源：人民网
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据中国大唐集团有限公司（以下简称中国大唐）最新消息：截至11月15日，中国大唐所属各供热企业、热力全部开栓供热。

未雨绸缪，下好“先手棋”。按照迎峰度冬行动方案，中国大唐各企业提早谋划、提早部署，从组织领导、设备治理、物资保障、管网安全、运行管理、应急处置等各方面进行全方位“备战”，持续提升供热安全保障能力。大唐国际树牢“大安全”理念，以“冬病夏治”、秋季安全生产大检查等专项工作为重要抓手，全面开展设备治理和隐患排查，推动各类风险隐患清仓见底，全力保障冬季设备安全稳定运行。辽宁大唐国际葫芦岛热电公司抢前抓早开启机组检修、冬保夏备工作，加大排查整治力度，提前进行热网开栓供热。

保障燃料，出好“组合拳”。中国大唐通过加强与相关部门及企业的沟通协调，不断巩固优化燃料中长期合同保障水平，提升优质和有效长协占比。大唐黑龙江公司全面打响燃煤保供攻坚战，保障长协兑现、积极拓展煤源，提升库存水平。大唐张家口公司紧跟节奏，坚持“优质长协+低价市场”采购模式，提升高热值燃煤存量，单日卸煤最高达3.8万吨。

精心服务，打好“主动仗”。在供暖季来临之际，中国大唐相关企业积极开展用户走访工作，通过掌握实际供热情况了解热用户供热诉求、解答供热疑惑、普及供热常识、征求意见建议，让老百姓切实体会到有温度的服务。大唐辽宁分公司开通24小时客服热线，为用户耐心解答各类问题，全力保障沈阳、锦州、葫芦岛3座城市、851个小区、46.23万户家庭温暖度冬。双鸭山区域企业将群众冷暖作为头等大事，全天候提供用热咨询、测温、检修等服务；检修人员24小时待命，确保能够及时上门为热用户解决“跑、冒、滴、漏”等问题；组织党员服务队开展“访民问暖”活动，主动解决用热问题。

科技赋能，暖开“幸福花”。中国大唐在一些区域通过引进投入智慧实用的科技手段，不断优化供暖结构和方式，推动精准供热、绿色供热，让有科技感的暖意惠及更多民生。大唐托克托发电公司长输供热改造项目以“空冷机组高背压乏汽供热、中低压联通管抽汽供热、切除低压缸供热以及应急旁路供热”4种供热方式对4台机组进行了改造，凭借四重“保险锁”为提升呼和浩特供热质量、改善城区空气质量、打造绿色生态城市助力赋能。大唐东北电力试验研究院研发的智能热网末端精准管控系统，通过设备物联、大数据、云平台等信息化手段进行技术融合，实现了由“经验供热”向“数据供热”的转变。

“中国大唐将始终以高度负责的态度，全力答好保暖保供民生答卷，在推进中国式现代化建设中展现能源央企担当。”公司相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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