人民网北京11月18日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，第十二届世界高速铁路大会将于2025年7月8日至11日在北京举办，今年11月18日，大会官方网站正式上线运行，标志着大会各项筹备工作全面启动。

国铁集团科信部负责人介绍，世界高速铁路大会由国际铁路联盟（UIC）于1992年发起并主办，每2至3年举办一届，至今已成功举办十一届，见证了世界高速铁路技术的快速发展和全球高速铁路合作的不断深化，已成为展示和交流世界高速铁路发展成就的全球盛会。国际铁路联盟（UIC）高度赞誉中国高速铁路发展成就，基于中国在高速铁路工程建设、装备制造、运营管理等领域科技创新的成功探索和丰硕成果，决定第十二届世界高速铁路大会于2025年7月8日至11日在中国北京举办，为各国铁路同行搭建交流互鉴、合作共赢的平台。

该负责人表示，第十二届世界高速铁路大会由国铁集团和国际铁路联盟（UIC）共同主办，中国铁道科学研究院集团有限公司承办，大会主题为“高速铁路：创新发展让生活更美好”，采取全体大会、圆桌论坛和分组交流等形式，对高速铁路领域热点问题开展深入讨论和交流，积极推动世界高速铁路发展；举办高铁创新之旅活动，集中展示中国高铁发展历程、创新成果和特色文化。届时，大会将邀请有关国际铁路组织、各国政府官员、全球大型铁路企业管理者、知名高铁专家学者等出席。大会期间，将同步举办第十七届中国国际现代化铁路技术装备展览会，展示世界铁路最新技术、产品和装备。

该负责人表示，中国高铁实现了从追赶到领跑的历史性进步。年均投产高铁新线3000公里以上，高铁营业里程超4.6万公里，位居世界第1位，占世界高铁总里程的70%以上，建成并运营了世界上规模最大、现代化水平最高的高速铁路网，高铁覆盖全国96%的50万人口以上城市。自主研发了以复兴号动车组为代表的一大批科技创新成果，构建了涵盖高铁工程建设、装备制造、运营管理三大领域的成套高铁技术体系，京张、京雄智能高铁在世界上首次实现时速350公里自动驾驶，京沪、京广高铁等主要通道实现时速350公里高标运营，高铁技术树起国际标杆。

该负责人介绍，第十二届世界高速铁路大会官方网站是大会的官方信息发布平台，于11月18日正式上线运行，提供中、英文版本，网站设置大会概况、日程安排、论文征集、参会注册、展览会、媒体服务等多个栏目，将及时发布大会相关信息，通过图文、视频等全媒体方式，多角度、立体化呈现大会盛况，服务世界各国参会代表和高铁爱好者，努力打造展示世界特别是中国高铁发展成就的新窗口。

(责编：王连香、高雷)

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