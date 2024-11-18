新华社上海11月18日电（记者郑钧天）记者18日从上海市住建委获悉，12月1日起，上海市将取消普通住房和非普通住房标准，并明确了普通住房和非普通住房标准相衔接的税费优惠政策。

根据上海市住建委、房屋管理局、财政局、税务局等四部门联合印发的关于取消普通住房标准有关事项的通知，上海将取消个人转让非普通住房以转让收入的2%核定应纳个人所得税额的规定。12月1日起，在个人转让住房个人所得税方面，未能提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的住房，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。

在个人出售住房增值税方面，上海个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。

在个人购买住房契税方面，个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。

(责编：卫嘉、白宇)

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