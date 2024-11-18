人民网记者 杜燕飞

建筑墙体不是钢筋水泥，而是可以发电的光伏板；北方地区清洁取暖手段多元，建筑用能结构变得更“绿”……当前，越来越多的绿色建材产品涌现，在助力节能降碳的同时，也提升了人们的生活品质。

近年来，在“双碳”背景下，绿色消费理念和低碳生活方式不断深入，建材行业如何推动自身绿色转型发展成为业内关注的热点。

工信部等10部门此前联合印发的《建材行业稳增长工作方案》明确，推广绿色建材，厚植绿色消费理念。包括深化开展绿色建材下乡活动、扩大城市绿色建材推广应用、完善绿色建材产品认证制度。

中国建筑材料联合会数据显示，今年1至9月，我国装饰装修领域消费同比增长6.8%。目前，我国已有72种建材产品纳入绿色建材产品认证体系，绿色建材收入增长超过10%。

为引导更多企业为消费者提供绿色优质的建材产品和丰富的惠民举措，近期中国建筑材料联合会等多家单位联合开展“2024建材行业以旧换新行动”, 8大类43家各领域重点企业共同推出了多品类建材产品，涵盖轻质建材、涂料、陶瓷卫浴、顶墙、门窗、晾衣机、家具地板等，让消费者“去旧更容易、换新更愿意”，助力建材行业绿色转型。

根据工信部等10部门此前印发的《绿色建材产业高质量发展实施方案》，相关部门将开展品种培优，围绕低碳零碳负碳工程、城市更新改造、农房绿色低碳建设等需求，发展不同应用场景的绿色建材产品；支持有条件地区打造一流的绿色建材区域品牌，鼓励企业加大品牌建设投入，培育特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的商标品牌。

“全面绿色转型，是建材行业高质量发展必然要求，是建材行业高质量发展的强劲动力，是建材行业高质量发展的评判依据。”中国建筑材料联合会党委书记、会长阎晓峰日前在2024年建筑材料行业大会上表示，建材行业要将全面绿色转型作为高质量发展水平的工作主线，全力解决水泥产能过剩矛盾，着力推动建材行业资源综合利用能力，着手推动建材行业能源结构转型，大力发展绿色低碳为代表的新兴产业，营造有利于建材行业全面绿色转型的发展环境。

在政策引导下，越来越多的建材企业加快推进科技创新，推动建材行业绿色化发展。“近年来，建材行业在供需关系、需求结构、驱动要素等方面面临着新变化，走到了结构调整的关键时期。在转型的十字路口，要以创新为引领，加快新旧动能的转换已成为迫切需求。”中国建材集团董事长周育先表示，集团从“把科技创新作为头号工程，坚持两端发力，加快快速转型”着手，将加快培育新质生产力作为应变求变的关键举措，推动自身高质量发展。

业内人士表示，建材行业要发挥企业创新主体地位，集中力量做好关键绿色低碳共性技术攻关，加大对绿色低碳新技术、新工艺的推广应用，积极探索“极致能效”，推动行业绿色低碳转型发展。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经