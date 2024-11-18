人民网 记者王震

数据来源：国家邮政局 制作：王震

11月17日下午16点29分，在国家邮政局邮政业安全中心中国快递大数据平台的大屏幕上，不断滚动的数字弹出了“150000000000”的超长字符，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关！

据国家邮政局数据显示，2008年，全国规模以上快递企业业务量完成15.1亿件；如今，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关，16年时间，我国快递业务翻了100倍。

(责编：陈键、高雷)

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