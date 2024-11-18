人民网北京11月18日电 （记者黄盛）证监会日前发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》），鼓励上市公司以并购重组、股权激励、现金分红等多种方式推动上市公司投资价值提升，并对主要指数成分股制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。

多位业内人士向记者表示，《指引》推动上市公司加强市值管理，是对上市公司过往行为的一种系统性调整。上市公司市值管理的核心，是要围绕主业，将提高核心竞争力作为重中之重，同时要围绕提高公司投资价值积极开展工作，增加投资者获得感。此次《指引》长远来看有助于帮助上市公司的投资价值得到合理反映。

中信建投证券研究分析师竺劲表示，和此前的征求意见稿相比，《指引》在强制性、措辞方面出现一些变化：增加制定市值管理制度的覆盖指数，除沪深300、科创50、科创100、创业板指、北证50外，新增了中证A500、创业板中盘200指数；仅对市净率低于所在行业平均水平的长期破净公司要求制定估值提升计划并专项说明，而非征求意见稿中的所有长期破净公司；对于市值管理制度不再要求披露，仅要求披露制定情况；明确监管措施，可采取责令改正、监管谈话、出示警示函等措施；增加一项董秘义务——向董事会及时报告可能影响公司股价的重大舆情。

具体来看，《指引》明确，上市公司可以结合自身情况，综合运用7种方式促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量：一是并购重组，二是股权激励、员工持股计划，三是现金分红，四是投资者关系管理，五是信息披露，六是股份回购，七是其他合法合规的方式。

南开金融发展研究院院长田利辉向记者表示，《指引》明确各方责任，为上市公司提供了清晰明确的市值管理指导，强化了内部治理结构的监管要求，并严厉打击违法违规行为，促使上市公司更加注重长期价值创造，避免短视行为，从而保护投资者的合法权益，体现了监管机构对于上市公司内部治理结构的严格要求。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在表示，《指引》明确了市值管理的操作手段和合规定义，将引导上市公司将自身的高质量发展、持续的盈利回报、合理运用并购重组手段相结合，市值管理的最终目的是提升市场对上市公司的价值认知和合理估值。

也有专家向记者分析说，市值管理备受市场关注，今年以来，监管部门也多次积极引导。今年1月，国务院国资委表示，进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。4月，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“新‘国九条’”）提出，制定上市公司市值管理指引。研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系。

在市值管理手段上，新“国九条”还提出，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红；引导上市公司回购股份后依法注销；鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。

田利辉认为，上市公司进行市值管理需要注意合规性、平衡性、持续性、稳定性和动态性。所有市值管理活动均要在法律法规允许的范围内进行，避免违法违规行为；要提高信息披露质量和透明度，充分考虑并平衡不同股东的利益诉求，避免损害中小股东利益；要注重市值管理的长期性和可持续性，避免短期行为对公司长期发展的负面影响；要建立健全风险管理体系，对市值管理过程中可能出现的风险进行有效识别、评估、监控和应对；要建立科学的市值管理绩效评估体系，定期对市值管理效果进行评估，并根据评估结果及时调整策略。

(责编：方经纶、高雷)

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