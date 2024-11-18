人民网北京11月18日电 （记者郭亚飞） 由人民网舆情数据中心（人民网舆情监测室）推出的2024年度第三期“网络舆情分析师（高级）”研修班近日在北京成功举办，来自全国多家企事业单位的新闻宣传负责人参加了本期研修班的培训。

培训现场

伴随信息技术迅猛发展，人工智能技术的广泛应用使信息传播呈现多样化、数字化、智能化、定向化的新特点，我国舆论传播格局发生着深刻变革。人民网舆情数据中心凭借15年网络舆情研判和处置经验，适应新时代新要求，打造“网络舆情分析师（高级）”研修班课程体系，助力各级党政机关、企事业单位加快适应信息技术迅猛发展新形势，进一步完善舆论引导和舆情应对协同机制。

作为本年度最后一期高级网络舆情分析师研修班，此次培训的课程内容针对近期热点事件及舆论传播呈现出的新趋势新特点进行了再升级。研修班在深度分析当下全球互联网新技术新应用演变与走向的同时，为参训学员讲解如何完善舆情管理体系与协同机制，提升危机应对的战略思维和处置策略，构建重大事项舆情风险评估和前置管理体系。此外，课程通过模拟突发事件舆情处置过程，进一步巩固学员理论知识，提升舆情应对实战技巧。

作为人民网舆情数据中心运营的知识生态学习平台，人民慕课研培学院聚焦舆情、全媒体、媒介素养和应急管理四大领域，致力于为党政机关领导干部及企事业单位中高级管理者提供高质量培训服务，目前已为全社会培养了20余万名舆情专业人才。学院紧紧围绕学员在工作中需要面对和解决的实际问题，在课程内容及培训形式上持续创新，确保课程的专业性、科学性和实用性。

据悉，人民慕课研培学院还将于12月推出网络舆情分析师（中级）研修班、新闻发言人等课程培训。

(责编：方经纶、高雷)

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