新华社北京11月18日电（记者王雨萧）记者18日从国家税务总局获悉，全国纳税信用年度评价结果显示，2024年全国守信纳税人达4127万户，比2023年增加378万户，其中纳税信用最高等级A级纳税人数量近335万户，比去年增加45.6万户，诚信纳税企业数量稳步增长。

记者了解到，为更好推动企业养成诚信纳税自觉，国家税务总局近期发布了新版《“走出去”税收指引》，将涉税服务事项由原来的99个扩充至120个，并更新了2021年至2024年生效的税收政策文件及税收协定有关内容，帮助企业更好适应国内外税收环境新变化，做好税务合规管理。税务部门还充分运用税收大数据，对企业合规情况进行风险扫描，帮助纳税人及时享受税收优惠、纠正政策执行偏差、规范税费申报，防范化解各类税费风险。

国家税务总局数据显示，2024年，税务部门借助征纳互动服务，完善纳税信用提示提醒机制，及时提示纳税人纠正失信行为，共帮助1300万户纳税人实现纳税信用修复或升级。

(责编：卫嘉、白宇)

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