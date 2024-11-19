本报记者 汪文正

安徽省芜湖市大力推动制造业高质量发展，积极培育轨道交通产业链集群，逐步形成整车制造、牵引、道岔等领域配套企业协同发展的轨道交通产业体系。图为11月18日，在芜湖经济技术开发区的中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司车间里，工人在生产无人驾驶轨道列车。

肖本祥摄（人民视觉）

近年来，氢沄（河南）新能源科技有限公司生产的氢燃料电池发动机已用于宇通、陕汽等汽车厂商的多种车型，有效助力行业发展。图为工人日前在该公司生产线上组装氢燃料电池发动机。

张怡熙摄（人民视觉）

国家统计局日前发布的数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，剔除季节因素后，环比增长0.41%。国家统计局工业司统计师孙晓表示，全国规模以上工业生产总体保持平稳，多数行业、地区和产品实现增长，制造业增速回升，装备制造业、高技术制造业支撑明显，宏观政策效应继续显现，工业产业结构持续优化。

超八成地区和行业实现增长

孙晓介绍，10月份，工业生产保持平稳增长，制造业增速连续回升。

看规上工业增加值增长面，超八成地区和行业、五成产品实现增长。“31个地区中，27个地区增加值同比增长，增长面达87.1%。41个工业大类行业中，35个行业增加值同比增长，增长面达85.4%。在统计的619种主要工业产品中，343种产品产量同比增长，增长面为55.4%。”孙晓说。

此外，工业品出口增速有所加快。10月份，全国规模以上工业企业出口交货值同比增长3.7%，增速较9月份加快0.3个百分点，为规模以上工业生产增长提供了有力支撑。有出口的39个大类行业中，30个行业出口交货值同比增长，增长面达76.9%；主要出口行业中，汽车、通用设备、专用设备、金属制品、铁路船舶航空航天行业出口交货值同比两位数增长。

在一揽子增量政策加快推出、市场需求改善的背景下，工业景气度回升。制造业生产经营活动预期指数比上月回升2个百分点，幅度较大。10月份，规模以上工业企业产销率为97.3%，比9月份提高1.3个百分点。

装备制造业支撑工业增长

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份，工业结构继续优化，主要表现在装备制造业增势较好。“在产业升级发展和推动大规模设备更新的政策带动下，装备制造业增加值增速继续快于规模以上工业增速，汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业分别增长6.2%、10.5%。装备制造业的发展不仅支撑工业较快增长，也促进了工业生产效率提高。”付凌晖说。

装备制造业不断夯实工业基本盘。孙晓介绍，10月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.6%，增速高于全部规模以上工业1.3个百分点，连续15个月高于全部规模以上工业。主要装备行业中，电子行业增加值今年以来连续两位数增长，对全部规模以上工业增长贡献率为20%，居工业各大类行业首位。

“从结构看，1至10月份，装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重达34%，已连续20个月保持在30%以上，较1至9月份提升0.2个百分点，‘压舱石’作用不断凸显。”孙晓说。

高技术制造业实现较快增长，助力工业经济高质量发展。10月份，全国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.4%，增速高于全部规模以上工业4.1个百分点，今年以来增速持续高于全部规模以上工业。其中，电子及通信设备制造业增速为10.6%，连续12个月保持两位数增长；智能无人飞行器制造、集成电路制造、光电子器件制造、敏感元件及传感器制造等高技术行业蓬勃发展，增速分别为41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。

“在促进工业高质量发展政策推动下，中国制造业高端化、智能化、绿色化发展态势明显，新的增长动能不断积聚。”付凌晖说。

“两新”政策效应持续显现

孙晓介绍，10月份，各地区“两新”政策措施持续落地显效，带动相关行业生产向好。在设备更新政策等因素带动下，智能消费设备制造、船舶及相关装置制造、电池制造等装备行业增加值同比分别增长18.8%、16%、14.5%；农产品加工专用设备、挖掘铲土运输机械、包装专用设备等装备产品产量分别增长54.5%、28.4%、19.2%。

以旧换新方面，在汽车报废、置换更新补贴政策等因素带动下，汽车产量同比由降转增，由9月份下降1%转为增长4.8%，其中新能源汽车产量增长48.6%，增速创2023年5月份以来新高，与之相关的充电桩产量增长25.2%。得益于家电产品以旧换新政策等，家用空气湿度调节装置、房间空气调节器、家用电热取暖器具等家电产品产量实现较快增长，增速分别为32.1%、14%、13.2%。

“虽然外部环境依然严峻复杂，市场需求不足、企业盈利水平较低等困难仍然存在，但当前各种宏观政策措施接续出台，PMI生产指数连续两个月回升，工业经济发展动能不断积聚。”孙晓表示，下阶段要加快落实一揽子增量政策，加大助企帮扶力度，着力扩大国内需求，加快培育新质生产力，进一步夯实工业经济运行基础，推动工业经济持续向好。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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