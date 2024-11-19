本报记者 徐佩玉

辽宁省沈阳市塔湾二手车交易市场。

黄金崑摄（人民视觉）

数据来源：中国汽车流通协会

价格合适、车况较新、电池好用，这样的二手新能源汽车你会买吗？在新能源汽车销量持续增长的同时，购买二手新能源汽车的人也越来越多了。

今年9月，全国新能源二手车共交易10.05万辆，环比增长8.1%，同比增长32.5%。二手新能源汽车已经成为二手车领域增速最快的细分市场。

哪些消费者在购买二手新能源汽车？这一细分市场为何能快速增长？本报记者进行了采访。

年轻人是购买主力

00后小陈正准备购买一辆新能源汽车。“我家离公司太远了，坐地铁需要一个多小时，我一直想买辆车通勤用。但是手头存款不多，买新车的压力大。了解到现在有不少准新车标准的二手新能源汽车价格便宜，有点心动了。”小陈说，二手车平台上一些行驶不到0.01万公里的新能源汽车，价格比新车指导价便宜30%左右。例如，在某平台上，一辆今年10月份刚刚上牌、行驶不到0.01万公里的蔚来ES6 2024款标准续航版，新车指导价为33.8万元，在二手车平台上标价为22.5万元。

二手车市场中，二手新能源汽车已成为增速最快的细分市场。据中国汽车流通协会数据显示，今年1—9月，全国新能源二手车共交易78.98万辆，同比增长54%。

谁在买？中国汽车流通协会副会长罗磊告诉本报记者，年轻人是二手新能源汽车的消费主力，愿意尝鲜的他们对新能源汽车和二手新能源汽车的接受程度都偏高，只要价格合适、车况够好，年轻消费者就愿意购买二手新能源汽车。懂车帝二手车门店运营负责人甘超介绍，购买二手新能源车的人群，除了35岁以下偏年轻的人群，还有不少人买二手新能源汽车是为了跑网约车或进行其他运营。

买什么样的？根据中国汽车流通协会发布的8月数据，从车型来看，二手新能源乘用车中SUV车型占比最高，其次是微型车。从车龄结构来看，2年以内的车型占比有所增长。从交易价格区间来看，8万—12万元、12万—15万元、30万元以上的新能源二手车占比有所增长。“受欢迎的新能源车是不分新车与二手车的。”甘超介绍，从懂车帝汽车商城近3个月的成交记录来看，比亚迪、理想、特斯拉位居二手新能源车成交榜单的前三位，与新车销量排名基本一致。

价格和车龄是影响消费者选择二手新能源汽车的关键因素。“与传统燃油车相比，由于新能源汽车的迭代速度更快，二手新能源汽车的流通也更快，车龄在2年以内的进入流通的比例超过40%，相当于准新车。”中国汽车流通协会副会长罗磊对记者说。从市场反馈看，准新车的确更受欢迎。采访中不少消费者表示，如果价格合适，会考虑二手新能源汽车，但一定会选择车况特别新的。

以旧换新政策助力

今年以来，二手新能源汽车为什么卖得好？

“前端市场已经打开是重要因素。”罗磊表示，新能源汽车销量超过燃油车，证明市场已经全面接受了新能源汽车。中国汽车工业协会数据显示，今年1—10月，新能源汽车销量完成975万辆，同比增长33.9%。10月，新能源汽车国内零售渗透率52.9%，已连续3个月渗透率超过50%。

再看二手车整体市场。中国汽车流通协会发布的数据显示，今年9月，全国二手车市场交易量165.84万辆，环比增长5.89％，同比增长4.19％，交易金额为1063.91亿元。截至10月20日，二手车交易量已连续7周实现环比增长。罗磊表示，目前二手车市场环境更好了，保有量大幅度提升，尤其是新能源汽车保有量已经超过2400万辆，提升很快，为二手新能源汽车的快速增长夯实了基础。

政策层面，全国范围内汽车以旧换新政策的深入实施成为市场增长的关键驱动力。以旧换新政策在增加新车销售量的同时，也让更多二手车流入市场，让消费者有了更多选择。虽然目前置换出的二手车以燃油车为主，但也为市场上提供了更多的二手新能源汽车。

不仅二手车整体市场更火热了，拍卖市场也愈发成熟，为二手新能源汽车市场的增长提供了助力。在二手车限迁取消、“两新”（大规模设备更新、消费品以旧换新）系列政策以及《关于促进汽车消费的若干措施》等政策推动下，近年来，国内机动车拍卖市场进入了加速发展期。

据《机动车拍卖市场发展情况暨2023年中国机动车拍卖市场统计年报》（以下简称“《年报》”）数据，2023年，全国机动车拍卖的市场规模与市场主体实现双增。其中，全国机动车拍卖成交额为318.03亿元，连续5年创历史新高；全国开展机动车拍卖活动企业首次突破400家；今年上半年，国内机动车拍卖市场延续良好发展势头，半年度成交额同比增长18.94%。

长期以来，由于燃油车保有量高于新能源汽车，因此在机动车拍卖市场中，燃油车往往占据主导地位。

随着新能源汽车渗透率增长、迭代速度加快，新能源二手车正在加速进入拍卖市场。“往往是形成规模的车源才会进入拍卖市场，例如租赁用车。近年来，网约车行业越来越倾向于使用新能源汽车，因此拍卖市场上的二手新能源汽车数量更多了。”罗磊说。

《年报》数据显示，2023年，纯电动车拍卖成交4.26万台，成交额21.39亿元，同比增长149.59%；插电式混动车拍卖成交1.4万台，成交额12.08亿元。在市场份额方面，纯电动车拍卖成交数量占机动车拍卖市场总量的比例上升至6.08%；插电式混合车拍卖成交数量占市场总量的2%。

市场释放积极信号

车的品质如何？价格是否合适？随着二手新能源汽车车源增多，对其检测评估的需求随之增加。

标准要及时跟上。罗磊介绍，自2021年中国汽车流通协会发布行业首个针对新能源二手车流通的团体标准《二手纯电动乘用车鉴定评估技术规范》后，各机构陆续推出了团体标准，各地区也出台了相关支持政策，推动了二手新能源汽车市场的健康发展。

“近年来，大量的新能源二手车开始进入市场，这些新能源二手车怎样定好价，怎样进入市场流通，应该在建立行业标准上下功夫。”中国拍卖行业协会副会长韩涛透露，中国拍卖行业协会车委会目前已开展新能源汽车拍卖检测评估规程团标编写工作。

与燃油车相比，消费者对二手新能源车的电池情况尤为关注。

根据二手新能源车的特性，懂车帝设计了不同的检测方式，整体的检测项目达到328项，并根据车型不同动态调整，其中新能源车最多的检测项目一共380项，增加11项三电检测及58项电池检测。懂车帝有关负责人表示，目前来看，随着新能源车渗透率的持续扩大以及二手新能源车检测技术和标准的不断提高，二手新能源车的流通性已经超过二手燃油车。只有规范化、透明化检测评估，才能保证新能源二手车交易市场的健康持续发展。

未来走势如何？中国汽车流通协会介绍，从二手车经销商的反馈来看，市场正释放出积极信号。据调研，超过1/3的二手车经销商表示11月第一周（11月4日—11月10日）客流有所增长，三成企业成交量较上周有明显提升同时，近六成企业反映成交量持续稳定向好。展望四季度，经销商普遍持乐观态度。超过七成经销商预计二手车销量将与去年持平或实现增长，显示出行业内部的积极预期和信心。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红说，新能源车保有量的快速增长意味着新能源二手车即将驶入快速发展阶段。“从目前发展速度推算，预计今年新能源二手车交易量有望首次突破百万辆。”她说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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