雄忻高铁阜平站主体结构封顶
雄忻高铁通车后阜平县将结束不通铁路历史
2024年11月19日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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11月18日，河北雄安新区至山西忻州高速铁路（简称雄忻高铁）阜平站实现主体结构封顶，转入钢结构施工阶段。
雄忻高铁是国家“八纵八横”高铁网京昆通道的重要组成部分，也是雄安新区“四纵两横”区域高铁网的重要横向通道，正线全长342公里，设计时速350公里。雄忻高铁建成通车后，河北阜平县将结束不通铁路的历史，对进一步完善京津冀地区的高速铁路网络，促进京津冀城市群与晋中城市群互联互通具有十分重要的意义。
新华社记者 牟 宇摄
《 人民日报 》（ 2024年11月19日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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