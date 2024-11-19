福建古雷炼化一体化工程二期项目开工
2024年11月19日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报福州11月18日电 （记者付文）18日上午，福建古雷炼化一体化工程二期项目开工建设。
该项目总投资711亿元，由福建省、中国石化、沙特阿美合资建设，是福建投资规模最大的产业项目，也是中国石化一次性投资最大的炼化产业项目。项目将建设年产1600万吨炼油、150万吨乙烯、200万吨芳烃等30余套炼化装置，以及公用工程系统配套和码头泊位等。
2022年12月，中国石化与沙特阿美签订福建古雷炼化一体化工程二期项目合作框架协议。2023年12月，项目纳入国家石化产业规划布局方案。
项目采用先进成熟技术，多项工艺技术全球领先，5项专利技术为国家鼓励类重大技术，有效降低项目投资、能耗并提升效益。项目建成后，将有力保障古雷石化基地基础原料供给，提升福建石化产业安全、绿色、高效发展水平和整体竞争力，并对我国降低高端化工品对外依存度，保障能源安全、产业供应链安全具有重大意义。
《 人民日报 》（ 2024年11月19日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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