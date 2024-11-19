本报记者 付 文

村民在下党食用菌生产基地工作。

村民在采摘猕猴桃。

外国游客在下党乌金陶传习所体验陶艺制作。

以上图片均为吴苏梅摄（影像中国）

下党新村风景。

龚 健摄（影像中国）

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2019年8月4日，习近平总书记给福建省寿宁县下党乡的乡亲们回信指出，希望乡亲们继续发扬滴水穿石的精神，坚定信心、埋头苦干、久久为功，持续巩固脱贫成果，积极建设美好家园，努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路。

5年多来，下党乡干部群众牢记嘱托，因地制宜发展乡村旅游，发展高山茶叶、优质水果、食用菌、林下经济，形成“1+4”特色产业格局，同时升级完善路网、电网、水网等基础设施，助力山货出山，助力农民增收。

青山苍翠，溪水潺潺，福建省宁德市寿宁县下党乡下党村的鸾峰桥边，不少游客正在拍照留念。品一碗幸福茶，尝一桌农家饭，住一晚古民居，买一份农产品……近年来，当地利用现有资源禀赋，因地制宜发展乡村旅游，发展高山茶叶、优质水果、食用菌、林下经济，形成“1+4”特色产业格局，助力农民增收致富。

产业迭代，助力稳定增收

下党村幸福茶馆内，几名游客正在歇脚。茶馆负责人王光朝一边添茶，一边介绍下党村变化。

下党地理、气候条件适合茶叶、猕猴桃、锥栗等经济林木生长。近年来，当地根据自然禀赋和群众意愿，发展高山茶叶、食用菌、优质水果等特色产业1.6万亩。今年76岁的王光朝，是个种茶制茶的“老把式”。“上世纪七八十年代，我们这儿茶树种植面积很小，村民都是在山地上见缝插针种植。”王光朝说，直到90年代初公路修通后，当地茶叶才开始外销。由此，茶叶逐渐成为下党乡的支柱产业，成为当地农民的重要收入来源之一。

近年来，下党乡茶产业不断迭代，探索“定制茶园”模式，变“卖茶叶”为“租茶园”。客户每年可以从每亩茶园获得100斤生态茶叶，还能随时查看生产、加工、包装、运输各个环节。

2020年，下党乡组建滴水缘农业专业合作社联合社，将“定制茶园”模式拓展至全乡10个村，以“公司+合作社+农户”的经营模式，带动村集体和600多户茶农稳定增收。“我们采取企业化运营的抱团发展模式，通过规范管理，实现‘从茶园到茶杯’的全过程质量管控。”联合社理事长王菊弟说，寿宁县梦之乡农业综合开发有限公司将联合社纳入统一管理，将股份收益二次分配给茶农和村集体，实现茶企和合作社良性发展、茶农增收的多赢格局。

下党乡党委副书记叶作聚介绍，去年，下党乡农林牧渔业总产值约1.41亿元，农民人均可支配收入26952元，比2018年翻了一番。

打造品牌，集中推广销售

优质农产品如何更好走向市场？下党乡的回答是坚持在品牌建设上下苦功。早在2014年9月，下党村就注册了“下乡的味道”商标。精心设计旅游伴手礼、分类推广策划、统一包装风格……在寿宁县农垦投资发展有限公司等企业的合力运营下，“下乡的味道”品牌走向更多消费者。

“我们筛选、整合县里质优量稳的33类近550种农副产品，包括干货类、茶叶类、蔬果类、生鲜类等，集中对外销售。”寿宁县农垦投资发展有限公司负责人吴必贵介绍，“下乡的味道”商标目前已注册45类共151件，经审核并授权使用该商标的企业已达20家。

为将高山茶叶产业做大做强，寿宁县还发布了“下党红”品牌。今年7月，“下党红”成为2024上合组织阿斯塔纳峰会官方指定用茶，并作为国礼赠送给各国贵宾。

销售端火热，也催生了新的经营模式。寿宁县构建农产品“产供销”一体化发展体系，探索“供应链公司+龙头企业+合作社+农户”的订单农业模式，推动农业产业“接二连三”高质量发展。

“供应链公司实时掌握乡村生产信息，然后根据市场需求和产品存量‘派单’，各村合作社及农户‘接单’。”吴必贵告诉记者，农垦公司此前获得一份3万斤香菇的消费扶贫订单，向下党香菇合作社派单，直接带动社员人均增收2.1万元。

寿宁县农业农村局局长胡文琛介绍，近3年来，“订单农业”模式累计带动农产品销售近5亿元，有力促进农业稳定发展、农民持续增收。

路通人聚，擦亮幸福底色

打开“智慧路长”APP、点进“道路巡查”模块，王万德发动汽车，沿着溪下线开始巡护公路。今年58岁的王万德是下党乡公路专管员。全乡70多公里道路，包括10座桥梁、300多处涵洞，都是他的管护范围。“巡护主要看路面是否干净、护栏有无损坏、边坡有无塌方落石、通行是否安全顺畅。”王万德说，要沿着道路边走边看，能及时处置的问题现场解决，不能第一时间解决的立即上报乡里，“近些年，村里的路越来越宽，老百姓进出非常方便。”

“车岭车上天，九岭爬九年。”上世纪80年代，下党乡建乡时还没有公路，直到1991年才建成第一条通乡公路，2008年实现硬化路村村通。“如今，省道S207线贯穿全乡，9条乡道、6条村道四通八达，40多分钟就能到达寿宁县城。”寿宁县交通运输局局长龚旺春说。

道路畅通，带动旅游产业快速发展。如今，下党乡有民宿、农家乐等99家，300多人在家门口吃上旅游饭。其他特色产业也在加速发展。去年，下党乡茶叶全产业链产值达1.5亿元、林下经济产值达3000多万元；今年，食用菌产业新增产值达2000多万元。

产业兴旺，不仅吸引能人返乡，也迎来了更多“新农人”“新村民”。曾在广东深圳、福建福州等地办过油画学校的吴祥芳，2020年底来到下党村，通过流转古厝民房办起“下党画苑”。“这里山清水秀，环境宜人，滋养了创作灵感。”吴祥芳说，闲暇时光，她会免费教村里孩子们学画画，培养他们的兴趣爱好。如今，“美”的种子正在孩子们心中发芽。

埋头苦干，生活越过越好

“我以前经常听村里老人讲乡亲们坚定信心、埋头苦干、久久为功的故事。现在，我要把这些故事讲给更多人听。”在“难忘下党”主题馆，公益讲解员王明桃正向游客介绍馆内陈设。

王明桃今年38岁，是下党乡溪后村人，2008年嫁到下党村。婚后，王明桃和丈夫一直在外地打拼。2018年，为了方便照顾家里的老人和孩子，王明桃选择回村，她不仅精心打理家里的茶园，还带头承包食用菌车间，靠着吃苦耐劳的精神，生活越过越好。

后来，乡亲们将她选为村妇联主席，她组织村里20多名妇女成立巾帼志愿队，开展丰富多样的志愿服务活动。去年7月，位于下党村入口处的“下党红”茶叶店开业，王明桃应聘成为店长。“我的工作主要是向客商展示、推荐下党红茶，也介绍村里这些年的发展情况。”王明桃说，“幸福都是奋斗出来的，我们要发扬滴水穿石的精神，积极建设美好家园。”

放眼下党乡，埋头苦干成为乡亲们增收致富的“金钥匙”。在下屏峰村，农忙时村民参与抢收锥栗，每人每天收入200多元；在碑坑山村，茶产业和中草药产业齐头并进，村民从年头忙到年尾，人均收入大幅提高……“我们将继续发扬滴水穿石的精神，接续奋斗、苦干实干，拓宽农民增收渠道，让乡亲们的日子越过越红火，不断书写新的奋斗故事。”下党乡党委书记吴观前说。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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