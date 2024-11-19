本报记者 贾丰丰

【绝活看点】

青海盐湖工业股份有限公司生产技术部副经理于雪峰，扎根氯化钾等无机盐生产一线近20年，先后参加国家级、省级重点科研项目7项，参与编写《无机盐工艺学》等2本专著，获得青海省五一劳动奖章。

青海省格尔木市察尔汗盐湖上，北风裹着细微的盐粒，空气中弥漫着一股咸咸的味道。在卤水池的坝埂上，青海盐湖工业股份有限公司生产技术部副经理于雪峰（见图，受访者供图）手握取样器，时不时俯下身子，对不同位置的卤水进行采样分析……“受不同季节和降水量影响，卤水中的卤质会发生相应变化，我们必须对光卤石的结盐粒度进行跟踪观察，随时掌握生产情况。”于雪峰介绍。

2005年，先后在四川宜宾天原化工集团和青海省中信国安科技发展有限公司工作过的于雪峰，进入青海盐湖工业股份有限公司氢氧化镁车间，他的第一个任务便是参与建设氢氧化镁中试项目。

“建设难度不低。”毕业于化工专业的于雪峰虽然在学校时也接触过盐化工，但面对全新的生产设备，他仍需加紧学习、尽快适应。为了保证即将开始的生产顺利进行，作为车间技术员的于雪峰认真研究图纸、现场调试、查阅资料，“将所有设备的位置、名称一一标注清楚，确保每个人都能轻松识别。”两个月后，于雪峰不仅将工艺流程、操作条件等熟记于心，还编制了清晰规范的操作规程，为项目的顺利投产奠定了基础。

在于雪峰看来，生产一线是实践课堂，更是创新舞台。氢氧化镁是一种常见的阻燃剂，被广泛应用于电缆、塑料管道等材料的生产，也是公司的主要产品之一。“按照传统方式生产氢氧化镁，加入液氨后的氯化镁溶液反应剧烈，整个设备都会产生较大震动。”为了解决这一问题，于雪峰和同事们一起，连续几个月吃住在生产车间，反复试验、一点点修改参数，“最终，我们确定了科学的通氨速率和方式，不仅降低了设备震动强度，还缓解了氢氧化镁生产中出现的反应不均难题。”

“以工匠之心推动技术进步”，是于雪峰常说的一句话。这些年，于雪峰和同事们一起，总结出许多成果并加以推广。他先后参加国家级、省级重点科研项目7项；参与编写《无机盐工艺学》等2本专著；主持制定《氯化钾生产技术热溶—真空结晶法》等2项青海省地方标准和1项团体标准；主持编制《钾肥生产系统氯化钾平衡报告》等多项专业技术报告6篇……

如今，盐田、生产车间、实验室依然是于雪峰去得最多的地方。“只有到一线，心里才踏实，因为那里有最需要解决的问题，也蕴藏着最好的解决方案。”于雪峰说。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经