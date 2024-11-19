杨彦帆 姜芦娜

走进位于金山岭长城脚下的河北省滦平县巴克什营镇缸房村，一抬眼，就能看见山脊上的烽火台。

天刚亮，村民冯兰英就已洗漱完毕，准备出门上班。“年龄大了，在外打工也不方便。现在上班不用出村，骑电动车只要10多分钟。”

冯兰英今年56岁，孩子考上大学后，闲暇时间多了，也想着增加一份收入。此前看到招聘信息，便应聘到家门口的四季山度假区做保洁员。“离家近，可以一边工作，一边照顾家庭，工资也按月发放。”她对这份工作很满意。

2015年，缸房村在外能人张国军返乡创业，创立四季山度假区文旅产业项目，包括四季山酒店、亲子乐园、健身步道等，为周边村镇新增了不少就业岗位。

“缸房村离北京近，大部分劳动力都在外务工。村里要发展，得广泛发挥人才的作用，打好‘乡情牌’，回引在外的乡贤能人。”缸房村党总支书记张占民说，为吸引在外能人返乡就业创业，缸房村创建家书联络机制，以村党组织名义发布“致在外乡贤的一封信”，介绍家乡经济社会发展变化。每逢春节、端午、中秋等传统节日，还会举办乡贤座谈会、乡贤联谊会，邀请回乡乡贤为村庄规划提建议，为村民增收出点子。

寄送家书、乡情电话等举措，为在外乡贤返乡搭建起桥梁。前些年，在滦平县开办职业技能培训学校的王金柱，回村办了烹调师培训班，共培训34人。“和书记沟通后，发现村里需求大，我们便把培训班开到村里，方便学员参训，也为回报家乡、发展家乡出一份力。”王金柱说。

乡村全面振兴，关键在人。乡贤返乡，也带来智力回乡、资金回流、人气回聚，为缸房村增添了发展动力——

基础设施建设进一步完善。通过整合农村劳动力资源和企业资金、技术优势，累计硬化路面10余公里，栽种绿化苗木4000余株。“原来村里是土路，道很窄，平时一身土，雨天一脚泥，骑自行车都费劲。”村民张大娘说，从土路到水泥路，再到柏油路，现在的路比原先宽了很多，变化大着呢！

“现在家家户户门口基本安了路灯，亮堂不少”“过去，柴火、杂物、旧衣服都堆在门口，现在干净又整洁”……说起村里的变化，村民如数家珍。

乡村“颜值”靓起来、人气聚起来，挣钱的门路也多起来。许多家庭挂上“美丽庭院示范户”的标牌，一些村民开起了农家院。

一大早，村民张宝元就在自家农家院的厨房忙碌起来，为从北京来的游客准备早餐。“屋里打扫得干净，有自来水、冲水厕所和浴室，很不错。在农家院门口，就能通过无人机拍摄到金山岭长城的日出。”爱好摄影的游客陈先生说。他的镜头里，金山岭长城在朝霞映照下熠熠生辉，远处层峦叠嶂，美景如画。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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