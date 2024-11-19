2024年全国守信纳税人达4127万户
2024年11月19日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月18日电 （记者王观）记者18日从国家税务总局获悉：全国纳税信用年度评价结果显示，2024年全国守信纳税人达4127万户，比2023年增加378万户，其中纳税信用最高等级A级纳税人近335万户，比去年增加45.6万户，诚信纳税企业数量稳步增长。
依法诚信纳税是企业合规的一个重要方面。相关部门履职尽责、科学引导，推动企业养成依法诚信纳税的自觉。2009年，国家税务总局发布了《大企业税务风险管理指引（试行）》，指导大企业和税务机关开展税收风险管理。近期，国家税务总局发布《“走出去”税收指引》（2024年修订版），将涉税服务事项由原来的99个扩充至120个，并更新了2021年—2024年生效的税收政策文件及税收协定有关内容，帮助企业更好适应国内外税收环境新变化，做好税务合规管理。
此外，税务部门还充分运用税收大数据，对企业合规情况进行风险扫描，帮助纳税人及时享受税收优惠、纠正政策执行偏差、规范税费申报，防范化解各类税费风险。
国家税务总局数据显示，2024年，税务部门借助征纳互动服务，完善纳税信用提示提醒机制，及时提示纳税人纠正失信行为，共帮助1300万户纳税人实现纳税信用修复或升级。
《 人民日报 》（ 2024年11月19日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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