本报杭州11月18日电 （记者刘军国）11月18日，义乌中欧班列迎来开行10周年。当天上午，满载110个标准箱日用百货、汽车配件、机械设备等货物的义乌中欧班列从义乌西站鸣笛启程，驶往逾1.3万公里外的西班牙首都马德里。

中国铁路上海局集团有限公司介绍，2014—2024年，义乌中欧班列年运输货值快速增长，运输货物品类日益丰富，辐射范围越来越广。目前，义乌中欧班列辐射范围扩大至50余个亚欧国家和地区，通达160多座城市，实现中欧线、中俄线和中亚线三大主要线路的全覆盖。出口货源结构从运行初期的小商品、日用百货、五金工具逐渐向汽车配件、智能家电、光伏组件、新能源汽车等高附加值、高科技产品转型。

“2016年，波兰客户有3个集装箱着急发运，但空运太贵、海运太慢，就尝试用义乌中欧班列运输，20天就运到了目的地。”义乌星夜国际货运代理有限公司总经理何路耀说，客户没想到会这么快，后来就成为义乌中欧班列的忠实用户。

近年来，义乌中欧班列运输组织效率不断提升。2018年起，义乌西站装备了集装箱智能化场站管理系统，将原先分割的货运电商系统、车站货运系统、货票系统等聚成一体，实现集装箱作业的全流程智能管理，使落箱定位、箱场搬移、一站式装卸等诸多工序步骤全流程图形化，保障了作业安全和效率。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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